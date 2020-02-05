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05.02.2020 - 20:44 | | DHA

TBMM Genel Kurulu, çığ felaketi ve pistten çıkan uçak nedeniyle erken kapandı

TBMM Genel Kurulu, Van'da meydana gelen çığ felaketi ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak nedeniyle bugünkü çalışmalarını erken bitirme kararı aldı.

TBMM Genel Kurulu, çığ felaketi ve pistten çıkan uçak nedeniyle erken kapandı

 

TBMM Genel Kurulu, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin aldığı ortak karar ile Van'da yaşanan çığ felaketi ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak nedeniyle bugünkü çalışmalarını erken bitirme kararı aldı. Siyasi parti grup temsilcileri de Genel Kurul'da, Van'da meydana gelen çığ felaketinde ölü sayısının arttığını derin üzüntü ile dile getirirken, pistten çıkan uçakta can kaybı olmamasının da sevindirici olduğunu belirttiler.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çığ altından kurtarılan yaralıları ziyaret ettiİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığdan yaralı kurtarılanları hastanede ziyaret etti.
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