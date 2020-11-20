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20.11.2020 - 12:45 | | DHA

TBMM'de HES kodu uygulaması başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesi ve eklentilerine girişlerde bugünden itibaren Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasına geçildi.

TBMM'de HES kodu uygulaması başladı

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine girişlerde bugünden itibaren HES kodu uygulamasına başlandı. Genel Kurul çalışmalarının yapılmadığı günler için randevu verilecek ziyaretçilerin, Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemi üzerinden HES kodu doğrulaması yapılacak ve 'risksiz' bilgisinin ardından girişe onay verilecek. Ayrıca ileri tarihli veya tekrarlı randevu taleplerinde ziyaretçilere giriş noktalarında HES kodu doğrulaması yapılacak.

Merkez Bankası'nın faiz kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız. Dün faiz kararını bu çerçevede değerlendiriyoruz. Ülkemizi faiz, enflasyon, kur sarmalıdan çıkarmak zorundayız. Aksi halde bedel ödemek durumunda kalırız. Reformlarla ülkemiz bu kronik sancıdan kurtulacak' dedi.
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