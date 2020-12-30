TDP lideri Sarıgül’ün A Takımı belli oldu

TDP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen kurucular kurulu toplantısında Sarıgül’ün A Takımı belli oldu. Toplantıda, partinin genel sekreteri, genel saymanı, genel başkan yardımcıları, kadın kolları, gençlik kolları başkanları seçildi.

Buna göre; Parti Genel Sekreteri eski CHP milletvekili Hasan Aydın, Genel Sayman Anavatan Partisi kurucusu Özkan Ercan, Genel Başkan Yardımcıları eski CHP milletvekili Uğur Aksöz, İrfan Karakaş, Gamze Büyük, Sabri Erbakan, Bayram Özata, Aziz Murat Hatipağaoğlu, Oğuz Fidan, Şaban Gürbüz, Soner Gökçe, Mehmet Ali Oğuş, Monik İpekel, Genel Sekreter Yardımcısı Şaban Ulutaş, Kadın Kolları Genel Başkanı Canan Ceylan, Gençlik Kolları Genel Başkanı Onurcan Yazıcı oldu.