‘Tehdidin adresi Adalet Bakanı’

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dün Akşener’i ziyaret etti. Ziyaretin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Akşener, özetle şunları söyledi: “Savcılığın CHP’nin müracaatı üzerine soruşturma açtığına dair bilgim oldu. Bunu olumlu karşılıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, İçişleri ve Adalet bakanlarının bu tavra karşı herhangi bir söylemi olacak mı diye baktım. Şu ana kadar herhangi bir cümle, kelime, harf duymadık.

Sayın Abdülhamit Gül bir adalet reformundan bahsetti. Sayın Erdoğan da Adalet Bakanı’nın bu sözlerini, bu reform konusunu desteklediğini ifade etti. Sonra tehdit geldi. Sayın Kılıçdaroğlu’na bir tehdit söz konusudur. Çok ayıptır, çirkindir; bunları bir kenara koyduktan sonra... Bence Sayın Abdulhamit Gül’e dendi ki küçük ortak tarafından, ‘Haddini bil, reform meform yapamazsın’. Yani Sayın Kılıçdaroğlu’na tehdit geldi ama adresi, adalet reformunu söyleyen Adalet Bakanı ve Sayın Erdoğan’dır.”

Karamollaoğlu da “Adalet bir yaklaşım, zihniyet işidir. Siz Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bir kararı ‘ben tanımam’ diyen bir hâkimi terfi ettirirseniz, söylediklerinizin hiçbir manası kalmaz” dedi.



‘O bilek büküldü’



Merkez Bankası’nın faiz artırımı için değerlendirmesi sorulan İYİ Parti lideri Akşener, “Piyasalara önce diklendi arkadaşlar, sonra da piyasalar bu arkadaşların bileğini büktü. Bugün o bilek kırıldı, büküldü, faiz artırıldı” diye konuştu.



Karamollaoğlu ise, “Yolsuzluklar durmadan, israftan kurtulmadan Türk ekonomisi düzelmez” ifadelerini kullandı.