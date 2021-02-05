'Tek tip anlayıştan artık uzaklaştık'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

İLERİ SEVİYEDE: Geçtiğimiz 18 yılda altyapıya ve insan kaynağına yaptığımız yatırımlar sayesinde Türk yükseköğretim sistemi bugün ileri bir seviyede bulunuyor. Üniversite sayımız 76’dan 207’ye, öğrenci sayımız 1 milyon 600 binden 8 milyon 400 bine yükseldi. Bu sayıyla ülkemiz Avrupa’da üniversiteye erişim konusunda ilk sıraya çıktı.

GERÇEK YÜZLERİNİ ORTAYA DÖKECEĞİZ: Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz farklı değerler üretir hale gelerek birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır. Gerçi hâlâ eski Türkiye’nin alışkanlıklarıyla devletten ve toplumdan kopuk bir şekilde inşa ettikleri hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar yok değil. Ama inşallah onlar da adım adım bu ülkenin üniversitesi olduklarını, bu millete hizmet etmekle mükellef olduklarını anlayacaklar. Kendi kişisel ve zümrevi çıkarlarını demokrasi ve özgürlük maskesi altında pazarlayanların gerçek yüzlerini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz.

UZAKTAN EĞİTİM BAŞARILI: Salgın döneminde nasıl ki sağlık alanında gelişmiş birçok ülkeden daha kaliteli hizmet sunabildiysek, üniversitelerimiz de başarılı bir uzaktan eğitim hizmetini verdiler. Yükseköğrenim faaliyetlerimiz kesintisiz olarak sürdü.

YENİ BİR KURUM: ‘Her ile bir üniversite’ projemiz ve üniversite sayısındaki artış elbette beraberinde bazı tartışmaları da getirdi. Öyle ki dönemin YÖK yönetimi dahi, yeni üniversitelere rektör atamamak için engel çıkarmıştı. Hamdolsun YÖK, artık ülkemizin kalkınması için önemli olan öncelikli alanlara yoğunlaşan milletimize ve onun değerlerine hizmet eden yeni bir kuruma dönüştü.

KARİYER LİYAKAT PROJESİ: YÖK’ün uygulamaya koyacağı bir başka proje, YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi’dir. Amacı, doktoralı insan kaynaklarının yükseköğretim sistemimizde daha şeffaf ve liyakat odaklı şekilde istihdamına imkân sağlamaktır.

‘Kıdemli hocalar ders verecek’

KÖKLÜ ÜNİVERSİTELERLE EŞLEŞME: YÖK Anadolu Projesi kapsamında 2006 sonrası kurulan üniversiteler arasından seçilen 15 üniversite köklü 12 üniversitenin insan kaynağı ve alt yapısından faydalanacak. 15 ünivresitenin 63 bölümündeki öğrenciler bazı dersleri bu 12 ülkenin kıdemli hocalarından alacak. Buralardaki genç akademisyenler de kıdemli üniversitelerin araştırma altyapılarından, kütüphane imkânlarından yararlanabilecek; ortak yayın ve projeler yürütebilecek. Bu kapsamda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi ile Selçuk Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi, Bartın Üniversitesi ile İTÜ ve ODTÜ, Bayburt Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi ile Erciyes ve İstanbul Üniversiteleri, Bitlis Eren Üniversitesi ile Ege ve Selçuk Üniversiteleri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile Hacettepe ve Erciyes Üniversiteleri, Hakkâri Üniversitesi ile Ankara ve Gazi Üniversiteleri, Iğdır Üniversitesi ile Ege Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi, Munzur Üniversitesi ile İTÜ ve Hacettepe Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ile Çukurova ve Gebze Teknik Üniversiteleri, Siirt Üniversitesi ile Çukurova ve Gebze Teknik Üniversiteleri, Şırnak Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi eşleştirildi. Böylece mesela Munzur üniversitesi kimya mühendisliği bölümünde okuyan öğrencimiz, İTÜ’den ders alabilecek.