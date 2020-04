‘Tekalif-i Milliye ile alınanlar geri ödendi’

Tarihçi Ümit Doğan, Milliyet’e yaptığı aklamada, Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun ihtiyacını karşılamak için Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın yasama yetkisini kullanarak yayınladığı Tekalif-i Milliye kanunlarının toplam 10 maddeden oluştuğunu hatırlatarak, “7 ve 8 Ağustos 1921 günleri yayımlanan emirler hizmet vergisi mahiyetindeydi. Sahipsiz tüm malların yanı sıra her ailenin bir askeri giydirmesi, ticaret erbabının elindeki her türlü giyim eşyası ile her türlü makineli aracın yüzde 40’ına el konularak karşılığının sonradan ödeneceği belirtiliyordu” dedi

Doğan, günümüzdeki durum ile Sakarya Savaşı öncesi yayımlanan vergi emirleri kıyaslamanın doğru olmadığını belirterek, “Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu yardım kampanyasına Türk milleti yüksek oranda destek verdi. Yalnız ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyası ve Tekalif-i Milliye emirlerini aynı minvalde değerlendirmemek gerekir. Tekalif-i Milliye emirleri bir bağış kampanyası değildi. Halk devlete bağış yapmamış, borç vermişti. Devlet zor günler atlatıldıktan sonra bu parayı söz verdiği gibi son kuruşuna kadar geri ödedi” dedi.

‘Savaşı kazanamazdık’

Tarihçi Dr. Orhan Çekiç de, Kovid-19 salgını ile Tekalif-i Milliye kanunları arasında bir bağlantı kurulmasının doğru olmadığını belirterek, “Tekalif-i Milliye, varıyla, yoğuyla savaş veren ve işgal altındaki bir ülkede borç olarak alınmış vergilerdir. Mustafa Kemal’e göre Sakarya Savaşı finali giden son virajdır. Tümüyle seferber olunduğunda savaşın kazanılacağını söyler. Sakarya Savaşı öncesi yoklukların listesi uzundur. Şayet Tekalif-i Milliye kanunları çıkartılmamış olsa savaşı kazanamazdık. Devlet, borç olarak aldığı savaş vergisini 1929’a kadar sahiplerine ödemiştir. Savaş dönemlerinde her ülkede buna benzer vergiler toplanmıştır. Bugün savaşta değiliz” ifadelerini kullandı.