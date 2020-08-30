Teknoloji merkezi ‘Bay robot’la açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknoloji ve Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Hamlesi ve 40 fabrika açılış törenine katıldı. Ataşehir’de düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk katıldı. Erdoğan teknoloji merkezinin açılışını kendisine açılış butonuna basması için tablet bilgisayar getiren robotla yaptı.



Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, “Zaferler haftasında, 30 Ağustos Zafer Bayramının arifesinde böyle bir tören yapmak çok çok anlam taşıyor” dedi.



‘Güvenilirlik’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ekonomimizin tökezlemesi için ellerini ovuşturanlara inat üretmeye devam ediyoruz. Kovit-19 salgınında bir çok ülke ekonomik sarsıntı yaşarken Türkiye ekonomisi toparlanmaya devam ediyor. Normalleşme takvimiyle beraber mevcut yatırımlara yenilerini ekliyoruz. Firmalarımız rekabetçi fiyatları, hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle öne çıkıyor” diye konuştu.

Erdoğan, “Salgın döneminde bir çok firmamız kısıtlı Pazar payısın olduğu ülkelere açılma fırsatı buldu. İnşallah dünya genelinde salgının etkileri azalıp taşlar yerli yerine oturdukça Türkiye’nin yakaladığı ivmenin hızı artacaktır. Her alanda kovid19 sürecinden ülkemiz güçlenerek çıkacaktır. Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi olan Türkiye’yi teknolojinin üssü yapmakta kararlıyız” şeklinde konuştu.



‘Artık tarih oldu’

Erdoğan, “Milyar doların üzerinde değere ulaşan dijital oyun şirketlerimiz küresel ölçekte ses getirmeye başladı. Salgın döneminde sıkıntı çekmediysek, işle bu güçlü üretim altyapısından dolayı. Dünyanın en güçlü ülkelerinde sağlık personelinin bile maskeye ulaşamadığı dönemde biz solunum cihazını 2 haftada banttan indirmeyi başardık” dedi. Erdoğan, şöyle devam etti: “2002’de başlayan hizmet yolculuğumuz asla dikensiz bir gül bahçesi olmadı. Gazete manşetleriyle, siyaseti dizayn eden medya ile mücadele ettik. DEAŞ’ından PKK’sına DHKP-C’sine kadar terör örgütleriyle mücadele ettik. Sokakları ateşe veren, esnafın dükkanını yağmalayan çapulcularla mücadele ettik. Devletin namuslarına emanet ettiği topu tankı millete karşı kullanan FETÖ’cü hainlerle mücadele ettik. Attığımız her adımı yargı yoluyla engellemeye çalışan çapsız muhalefetle mücadele ettik.

18 yıl evvel ekonomide IMF’siz adım dahi atamayan Türkiye, bugün satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13. ülkesidir. İnsansız hava araçlarına sahip dünyanın 4 ülkesi arasındayız. Birkaç milyar dolarla ekonomisi çökertilen o eski Türkiye artık tarih olmuştur. Bir dönem krizlerle siyasi istikrarsızlıklarla konuşulan bir ülkenin bugün başarılarıyla Karadeniz’de yaptığı devasa doğal gaz keşifleriyle Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiği sismik araştırmalarıyla gündeme gelmesi, hiç şüphesiz sabrın, gayretin ve inancın bir sonucudur.”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yerlileşmeye ve kendi kendine yeter olmayı merkeze alarak küresel rekabette öne geçmeliyiz. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi projemizde tarihi bir adım atıyoruz bu program kapsamında ülkemizin için kritik öneme sahip konuları tespit ettik. Programımızın ilk çağrısını yerli kabiliyetlerimizi hızla arttırmak için makine sektörüne yapmıştık. 10 projenin destek kararını tamamladık. Bu projeler için 1 milyar lira yatırım yapılacak” dedi.



‘Makasına sahip çıksın’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından açılışı yapılan fabrikaların bulunduğu illere bağlantı yapıldı. Erdoğan kurdele kesiminde “Her makas sahibi makasına sahip çıksın” dedi.



Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanına robot geldi. Robot, Cumhurbaşkanı’na açılışı gerçekleştireceği tablet bilgisayarı getirdi. Erdoğan tabletin ekranında bulunan butona basarak, “Bay robotla görüştüm sinyali veriyorum, ya Allah, Bismillah” diyerek teknoloji merkezinin açılışını gerçekleştirdi.



10 projeyi anlattı



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 projenin detaylarına da kısaca değinmek istediğini belirterek, şunları söyledi: “Atlas firmamız, bina ısıtmasında kullanılan motor, sürücü kartını ilk defa üretecek. Dirinler firmamız, rüzgâr türbin malzemelerini üretecek ve 5 yılda 329 milyonluk katma değer oluşturacak. Durmazlar Makina, ultra hızlı lazerler ve eklemeli imalat makinalarında kullanılan tek kullanımlı lazerleri üretecek. Dualus firması, savunma sanayiinde kullanılan bilya üretecek. Bu bilyalar güdümlü mühimmatların olmazsa olmazlarıdır. Hamle programını ulaşım araçlarını, kimya, eczacılık, elektronik gibi diğer sektörlerde gerçekleştireceğiz. Böylece yılda yaklaşık 30 milyar dolar cari açık verdiğimiz bir ürün grubunu yerlileştirmiş olacağız” dedi.



30 Ağustos mesajında Doğu Akdeniz vurgusu



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir” dedi.



Erdoğan, Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesinin bugün de devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Doğu Akdeniz’den ülkemizi dışlamaya çalışanlarla, bir asır önce vatanımızı işgale yeltenenlerin aynı müstevliler olması elbette tesadüf değildir. Milletimiz nasıl yokluk ve imkansızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini zafere taşımışsa, bugün de Mavi Vatan’daki Sevr heveslerini ve hamlelerini boşa çıkarmakta asla tereddüt göstermeyecektir. Bu husustaki irademizden ve zafere olan sarsılmaz inancımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyorum. Bin yıldır bu vatanı korumak için hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum.” Erdoğan, dün ayrıca Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Muharrem ayı ile Aşure Günü’nün milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetlerinin 1381. sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.



Erdoğan, Zafer Bayramı’nda bugün ilk olarak Anıtkabir’de olacak. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resepsiyon gerçekleşmeyecek. Külliye ışıklı drone gösterisi, konser gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak. Erdoğan, ayrıca Roketsan’ın Ankara Lalahan’daki tesislerinde Uzay Teknolojileri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Elmadağ tesislerindeki, “Patlayıcı Kimyasalları Hammadde Üretim Tesisi”ni açacak.