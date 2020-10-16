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16.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Terör mücadelesinde çifte standart olmaz’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terörle mücadelede çifte standart eleştirisinde bulunarak, “Bir terör örgütü başka bir terör örgütüyle mücadelede partner olamaz” dedi.

‘Terör mücadelesinde çifte standart olmaz’

 

Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) ve Malta merkezli Uluslararası Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Enstitüsü’nün (IIJ) ortaklaşa düzenlediği “Pandemi Koşullarında Terörle Mücadele Çabaları” başlıklı çevrim içi düzenlenen toplantıda konuştu.

Koronavirüsle mücadelenin teröristler tarafından kendi çıkarlarına kullanılabileceği uyarısında bulunan Çavuşoğlu, bu dönemde ülkelerin kaynaklarını kendi güvenlikleri için kullanırken teröre karşı küresel mücadeleye daha az kaynak ayırdığını ifade etti. Terörle mücadelede çifte standart oluşturmamak gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, “Bir terör örgütü başka bir terör örgütüyle mücadelede partner olamaz. Terör örgütlerini ‘bizi tehdit etmiyor diğerlerini ediyor’ diye görmezden gelemeyiz” dedi. Salgının yabancı terörist savaşçılara olan dikkati dağıtmaması gerektiğini de belirten Çavuşoğlu, “Terörizm sınır tanımaz. Sadece güçlü bir uluslararası iş birliğiyle bu küresel konuyla mücadele edilebilir” diye konuştu

DAEŞ’le etkin mücadele

Çavuşoğlu, soru cevap kısmında Türkiye’nin PKK ve FETÖ’yle mücadele ederken daha büyük bir tehdit olan DAEŞ ile yeteri kadar mücadele etmediği iddialarına da yanıt verdi. Çavuşoğlu, “Türkiye, DAEŞ’le mücadele için sahaya birlikleriyle giren tek ülke oldu. Suriye’de 2 bin kilometrekare alanı DAEŞ’ten temizledik. Sadece 2016’daki Fırat Kalkanı Harekatı’nda 3 bin, Irak’ta da 800 DAEŞ’liyi  etkisiz hale getirdik” dedi.

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