Terörle mücadelenin yeni A takımı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda bu yıl 74 generale atama yapıldı. Atamalar çerçevesinde, terörle mücadelede, özellikle Irak ve Suriye’ye yapılan harekatlarda önemli rol oynayan komando tugay komutanlıklarında değişiklikler yapıldı.



Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı’na 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğg. Dündar Şahin Güngör getirilirken, Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı’na da 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğg. Osman Aytaç atandı. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Yardımcısı Tuğg. Gürcan Sezengöz, Tunceli 4. Komando Tugay Komutanı oldu. Kars Sarıkamış’ta bulunan 9. Komando Tugayı’nın başına ise 2. Özel Kuvvetler Tugay Komutanı Tuğg. Mustafa Koşan getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğg. Mehmet Özeren de 11. Komando Tugay Komutanı olarak atandı.

Hakkari Çukurca’da konuşlu 3. Hudut Tugay Komutanlığı’na ise Yüksekova’daki 3. Piyade Tümen Komutan Yardımcısı Tuğg. Fethi Oltulu atandı. Tuğg. Ümit Durmaz da Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı oldu. 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper ise görevini sürdürecek.



Yerlerini korudular

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğg. Hasan Paçalı, Bitlis Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğg. Rıfat Dönel, Tunceli Hozat 51. Komando Tugay Komutanı Tuğg. Hüseyin Aziz Çetinkaya, Manisa 1. Eğitim Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğg. Sebahattin Kalkan, Hatay 8. Komando Tugay Komutanı Tuğg. Orhan Akkurt ise mevcut görevlerine devam edecek.



Bu yıl tümgeneralliğe yükseltilen İdris Acartürk de 7. Komando Tugay Komutanlığı’ndan, Şırnak’taki 23. Piyade Tümen Komutanlığı’na getirildi. FETÖ’nün İzmir Askeri Casusluk kumpasından 20 ay tutuklu kalan Acartürk, beraat ettikten sonra TSK’ya dönmüş ve geçtiğimiz yıl yapılan Barış Pınarı Harekâtı’nda Fırat’ın doğusuna ilk geçentTugay komutanı olmuştu.



Özel Kuvvet Tugay Komutanı Tümgeneral Hakan Öztekin de, Barış Kalkanı Harekat Bölgesi (İdlib) komutanı oldu.