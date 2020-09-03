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03.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Trabzonspor Külliye’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti.

Trabzonspor Külliye’de

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Trabzonspor’un kazandığı 2019-2020 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası’nı da getirdiği kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye Futbol Federasyoınu Başkanı Nihat Özdemir de yer aldı. 

Trabzonspor Külliye’de


Bolu'da orman yangınıBolu'da, Karca ve Kabak köylerinin yaylası yakınlarında ormanlık alanda yangını çıktı. Ekipler ve yayla sakinlerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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