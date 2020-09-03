Trabzonspor Külliye’de

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Trabzonspor’un kazandığı 2019-2020 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası’nı da getirdiği kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye Futbol Federasyoınu Başkanı Nihat Özdemir de yer aldı.







