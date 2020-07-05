TSK, Vatiyye Üssü’nde

Libya’da Vatiyye Hava Üssü’nün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kullanımına açılması için hazırlık ve temaslar sürerken, üsse orta menzilli hava savunma sistemi Hawk (Şahin) bataryası konuşlandırıldı. Hawk bataryasında görevli Türk askerleri için de özel bir arma (peç-patch) hazırlandı.

Libya’da Türkiye’nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ordusu, 18 Mayıs’ta Trablus’un güneybatısında yer alan stratejik önemdeki Vatiyye Hava Üssü’nü Halife Hafter güçlerinden kurtarmıştı. O tarihten itibaren de üssü aktif hale getirmek için teknik altyapı çalışmalarına başlandı. Vatiyye’nin TSK’nın kullanımına açılması amacıyla temas ve hazırlıklar sürerken, TSK tarafından üsse orta menzilli hava savunma sistemi Hawk (Şahin) bataryası konuşlandırıldığı kaydedildi.



Özel arma hazırlandı



Hawk bataryasında görevli Türk askerleri için de özel bir patch hazırlandığı belirtiliyor.



TSK’ya daha önce yüzlerce patch tasarlayan Ömer Erkmen’in hazırladığı armada, Hawk bataryaları ve Şahin resmedildi. Erkmen, hazırlanan armanın Libya’daki birliğe ulaştığını instagram hesabından duyurdu.



Bu arada TSK’nın, Vatiyye’nin yanı sıra Misrata’da da bir askeri deniz üssü açması planlanıyor.



Vatiyye’nin önemi



Mitiga Havalimanı’ndan sonra bölgede en önemli hava üssü olarak kabul edilen Vatiyye, Hafter milislerince 6 yıldır, “Batı operasyonları komuta merkezi” olarak kullanılıyordu. Libya’nın tüm batı bölgelerini kontrol altında tutabilen üs, buradan kalkan savaş uçaklarının gerektiğinde Tunus ve Cezayir’de de yakıt ikmali olmadan operasyon yapabilmelerine imkan sağlıyor. Vatiyye’nin ele geçirilmesiyle Libya ordusu Trabus’a yönelik saldırıları bu kanattan engellemiş oldu. Üste, uzun süre yetecek malzeme de saklanabiliyor.