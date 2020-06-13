TSK’dan Akdeniz’de ‘gövde gösterisi’

Türk karasularından itibaren yaklaşık 2 bin kilometrelik rota boyunca gerçekleşen ve yaklaşık 8 saat süren göreve, 17 uçak ile sekiz fırkateyn ve korvet katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı unsurlar, 11 Haziran’da Akdeniz’in uluslararası sularında açık deniz eğitimi yaptı. Müşterek eğitim, Türkiye’deki harekât merkezlerinden komuta edildi. Uzak mesafe harekât görevlerinin kesintisiz icra edilmesinin denemesi ve geliştirilmesinin amaçlandığı açık deniz eğitimine “Barış Kartalı” olarak bilinen E-7T havadan erken uyarı ve kontrol uçağı (HİK), KC-135R tanker uçaklar ve F-16 savaş uçakları da katıldı.



HİK uçağı havadan ve karadan gelebilecek tehditlere karşı unsurları uyarırken, unsurlar arası koordinasyonu sağladı. Tanker uçaklar da F-16 jetlerine havadan ikmal yaparak, uçakların havada kalış süresini uzattı. Eğitime katılan F-16’ların tam savaş yüküyle donatıldığı görüldü.



Misrata açıkları



Kısa süre önce de Mısır’ın Hafter’in yanında savaşmak için sınırda hazırlık yaptığı ifade edilmişti. Akdeniz’deki eğitimin bu gelişmelerden hemen sonra gerçekleşmesi dikkati çekti. Eğitimde sağlanan başarı TSK’nın, hiçbir üs ve ülke olmadan Libya’daki Hafter hedeflerine hava harekâtı yapabileceğini gösterdi.

MSB, Twitter hesabından Akdeniz’de yapılan açık deniz eğitimine ilişkin bir infografik paylaştı. Grafikte, uçakların gidiş dönüş olmak üzere 4000 kilometre yol kat ettiği belirtilirken, savaş uçakların Libya’nın Misrata şehri açıklarına kadar geldiği görüldü.