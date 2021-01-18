TSK’dan büyük kış tatbikatı

Kış 2021 Tatbikatı 1-12 Şubat tarihlerinde Kars’ta gerçekleştirilecek. Birleşik, müşterek, fiili atışlı tatbikata Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurları da katılacak. Tatbikatla, müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, envanterde bulunan, envantere yeni giren veya savunma sanayi firmalarınca geliştirilmekte olan harp silah ve araçlarının performanslarının da denenmesi amaçlanıyor.

Azeri askerleri Kars’ta

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı” için Azerbaycan ordu mensuplarının Kars’a geldiği belirtildi. Açıklamada, “Karabağ’da Ermenistan Ordusuna karşı büyük bir zafer kazanan kardeşlerimize büyük bir gururla hoş geldiniz diyoruz. ‘Tek Millet, İki Devlet’ anlayışımızla tek yürek, tek bilek, tek yumruk olarak çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.