MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri TSK’dan büyük kış tatbikatı
ABONE OL
18.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

TSK’dan büyük kış tatbikatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) son dönemin en kapsamlı kış tatbikatına hazırlanıyor. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da katılacağı tatbikatta tank bölükleri, topçu bataryaları, keskin nişancı timleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, komandolar ve helikopterler görev alacak.

TSK’dan büyük kış tatbikatı

Kış 2021 Tatbikatı 1-12 Şubat tarihlerinde Kars’ta gerçekleştirilecek. Birleşik, müşterek, fiili atışlı tatbikata Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurları da katılacak. Tatbikatla, müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, envanterde bulunan, envantere yeni giren veya savunma sanayi firmalarınca geliştirilmekte olan harp silah ve araçlarının performanslarının da denenmesi amaçlanıyor.

Azeri askerleri Kars’ta

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı” için Azerbaycan ordu mensuplarının Kars’a geldiği belirtildi. Açıklamada, “Karabağ’da Ermenistan Ordusuna karşı büyük bir zafer kazanan kardeşlerimize büyük bir gururla hoş geldiniz diyoruz. ‘Tek Millet, İki Devlet’ anlayışımızla tek yürek, tek bilek, tek yumruk olarak çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

 

 

Evinin bahçesine midibüs girdiİstanbul Ümraniye’de yoğun kar yağışının etkisiyle kaygan zeminde freni boşalan yolcu midibüsü, sokakta bulunan 3 araca çarparak, çevre duvarını yıktığı evin bahçesine girdi. Eve çarpmadan durabilen midibüs, evde bulunanların panik yaşamasına yol açtı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kar yağışı ne zamana kadar sürecek? Hava durumu: Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin hava durumu

Kar yağışı ne zamana kadar sürecek? Hava durumu: Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin hava durumu

Talep resmen patladı! Yüzde 143...

Talep resmen patladı! Yüzde 143...

TIR yan döndü, yol trafiğe kapandı

TIR yan döndü, yol trafiğe kapandı

Son dakika... Kadın doktorların kabusu oldu! 'Cinsel saldırının arifesinde'

Son dakika... Kadın doktorların kabusu oldu! 'Cinsel saldırının arifesinde'

Sıradaki Haber