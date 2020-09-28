TSK’ya yerli, milli uçaksavar topu

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), yeni bir yerli silah sisteminin üretiminde daha sona yaklaştı. TSK’nin muharebe ve mücadele yeteneklerini artırarak askeri stratejilerinin etkinliğini ve hareket kabiliyetini geliştirme çalışmaları kapsamında 25 milimetrelik uçaksavar topu üretildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen uçaksavar topu, tekli, üçlü, onlu ve seri atış yapabilirken, düşük kadenz veya yüksek kadenz atış modu özellikleri taşıyor. Silah, döner mekanizma sistemi sayesinde düşük tutukluk oranına sahip olmasıyla dikkati çekiyor.

Zırhlı araçlar ve uzaktan komutalı silah kulelerinde kullanılabilecek silah, her türlü hava şartında ve muharebe ortamında ana silah olarak görev yapabilecek. 25 mm silah sistemi, MKEK Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğü’ndeki atışlı testlerini başarıyla gerçekleştirdi.