‘TTB korona kadar tehlikeli’

Bahçeli, gazetecilerin “TTB’nin kapatılmasıyla ilgili çağrınız farklı değerlendirmelere ve eleştirilere yol açtı. Son gelişmeler çerçevesinde görüşlerinizi alabilir miyiz” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Vahim bir salgınla mücadele ediyoruz. Hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımız hakikaten insanüstü bir emek sarf ediyor. Hükümet canla, başla, virüse karşı direniyor. Sağlık Bakanımız çok başarılı. Türkiye’nin böylesi kırılgan bir döneminde sağlık kuruluşlarında siyah kurdele takmanın ne manası var? Hükümeti ve devleti hedef alarak ‘Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz’ temalı karanlık ve maksatlı eyleme niye ihtiyaç duyuluyor? Nereye varılmak isteniyor? Salgından toplumsal hareketlenme mi arzulanıyor? TTB sürekli korku aşılıyor. Hekimlerimiz arasına nifak sokuyor.

‘Derhal kapatılmalı’

Ülkemiz Afrin operasyonu başlatır, bu Birlik ‘savaş halk sağlığı sorunu’ diyerek tenkit eder, vatan evlatları şehit düşer, bir kez olsun onları rahmetle anmaz. Açıklamamın sonuna kadar arkasındayım. TTB derhal kapatılmalıdır. Aynı zamanda bu birliğin yöneticilerinden hesap sorulmalıdır... Bunlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Bugünden geçerli olmak üzere, bir heyet teşekkül etmiştir. Bu heyetçe TTB’nin dünü, bugünü, bütün fiili ve eylemleri incelenecek, gerekirse hazırlanacak dosya Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilecektir. Ümidimiz, kirli çamaşırların ortaya çıkmasıdır. Diyeceğim odur ki, TTB yeni tip koronavirüs kadar tehlikelidir. Ve gereği acilen yapılmalıdır.”