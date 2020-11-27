'TTB’ye olan güvenimiz arttı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “hâkimlerin kimseden talimat alamayacağına” yönelik Anayasa’nın 138. maddesine işaret ettiği konuşmasına ilişkin “Sanki Amerikalı papazı ben ‘çıkar’ dedim. O talimatı mahkemeye veren belli, çıkaran da belli” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 4 ay aradan sonra ilk kez koronavirüs vaka sayısını 28 bin 351 olarak açıklamasının ardından dün Türk Tabipleri Birliği (TTB) heyetini kabul eden Kılıçdaroğlu, “Sağlık çalışanlarının söyledikleri her şeyin doğru çıkması TTB’ye olan güvenimizi artırdı. Biz hekimlerin söylediğine güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin eşlik etti. Fincancı nezdinde başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına şükranlarını sunduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Sağlık çalışanları olağanüstü zor koşullarda, günün 24 saati görev yapıyorlar. Söyledikleri her şeyin biraz gecikmiş de olsa doğru çıkması ayrıca hekimlere olan, TTB’ye olan güvenimizi artırdı” dedi.

CHP’ye teşekkür

Fincancı, Kovid-19’un meslek hastalığı kabul edilmesi önerisiyle ilgili CHP’nin verdiği katkıya teşekkür ederken, Kılıçdaroğlu “O konuda parlamentoda ortak bir iradenin çıkması güzel bir şey. Umarım Genel Kurul’a iner ve orada da kabul edilir, böylece o sorun aşılmış olur” ifadesini kullandı. Fincancı’nın, açıklanan yeni vaka sayılarının saha araştırmalarında tespit ettiklerinden çok düşük olduğunu belirtmesi üzerine de Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Biz hekimlerin söylediğine güveniyoruz. Olayın yüzde yüz tanığı olan hekimler. Olayın tanığı olanları dinlemiyoruz, olayın hiç tanığı olmayan kişilerin söylemlerini doğru kabul ediyoruz. Bu siyaseten de ahlâken de doğru bir şey değil. Eğer suçlu kabul edeceksek, kimin doğru söylediği çıktı ortaya. Kendileri sonunda itiraf etmek zorunda kaldılar.”

Yargı tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün yargıya seslenerek Anayasa’nın “hâkimlerin kimseden talimat alamayacağına” yönelik 138. maddesine işaret eden konuşmasını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “İlginç bir açıklama yapmış, ‘Ben size talimat vermiyorum’ diyor, yargıçlara. ‘Anayasa 138. maddesi var. Dolayısıyla ana muhalefet partisi lideri de size talimat veremez’ diyor. Sanki Amerikalı papazı ben ‘çıkar’ dedim. Talimatı veren belli. O talimatı mahkemeye veren belli, çıkaran da belli” diye konuştu.

‘Gerçek rakamlar daha yüksek’





Şebnem Korur Fincancı, CHP’den ayrılırken basın mensuplarına açıklamada bulundu. Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Alaattin Çakıcı’nın sosyal medyadan paylaştığı ve Kılıçdaroğlu’nun suç duyurusunda bulunduğu mektup konusunda “geçmiş olsun” ziyaretinde bulunduklarını belirten Fincancı, vaka sayılarıyla ilgili tartışmalara ilişkin soru üzerine, “Hasta ile vaka aynıdır tıpta, biz bunları ayırmayız” dedi.

Kendilerinin vaka sayıları ile ilgili daha önce yaptıkları açıklamaları hatırlatan Fincancı, “Dün (önceki gün) 168 insan öldü, salgını doğru yönetemezsek insanlar ölüyor. O nedenle salgını doğru yönetmek gerektiğini söylüyoruz. 28 bin zaten çok sınırlı bir rakam” diye konuştu. Fincancı, tüm çalışanların ihtiyaçlarının giderilerek toplu hareketliliğin kısıtlanmasını, zorunlu üretim dışında üretimin en az iki hafta, ideal olarak da dört hafta durdurulmasını önerdi.