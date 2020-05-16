Feyzioğlu, baroların seçim sistemine ilişkin değişiklik konusu gündeme geldiğinde Yönetim Kurulu’nun, barolara görüşlerini sorduğunu, bazı baroların bildiri şeklinde, bazı baroların da ayrı ayrı gönderdikleri yazılarla görüşlerini ifade ettiklerini bildirdi. Feyzioğlu, “Elimize ulaşan bu görüşleri sözlü olarak ilgili tüm makamlara ilettik. Görüşler tamamlandığında, yazılı olarak da sunacağız” ifadesini kullandı. Feyzioğlu, “Yaptığımız temaslardan elde ettiğimiz bilgilere göre yürütülmekte olan çalışmalar iki alternatif olarak beliriyor. Birincisi, baro kurullarının seçiminde, tıpkı TBMM’nin oluşumunda olduğu gibi ‘nispi temsil’in getirilmesi ve baroların delege sayılarının artan avukat sayılarına göre yeniden düzenlenmesi. İkincisi çoklu baro, yani belirli sayıda avukatın bir araya gelerek bir ilde baro kurması. Şunu kesin olarak söylemek istiyorum; Türkiye’de istisnasız tüm barolar, çoklu baro sistemine karşı. TBB olarak biz de dünyada örneği olmayan bu sistemin sakıncalarını, konu birkaç sene önce gündeme getirildiğinde açıklamıştık. Konu kapanmıştı. Bugün de ilgili her kurum ve yetkili her makama çoklu baronun sakıncalarını anlatıyoruz” değerlendirmesini yaptı.