Tüm partilerin grup toplantıları iptal

Koronavirüs önlemleri kapsamında, TBMM yerleşkesine, 31 Mart’ta tekrar değerlendirilmek üzere iki hafta ziyaretçi kabul edilmeyeceğine dair önceki gün karar alınmış, Meclis içinde dezenfeksiyon çalışmaları yapılmıştı.

Sayıya sınırlama

Milletvekilleri, Genel Kurul çalışmalarına devam edecek. Partiler Genel Kurul çalışmalarının “rölantide” yürütülmesinde görüş birliğine vardı. Bu kapsamda, yoğunluk yaşanmaması için Genel Kurul’da sadece yasa çıkarmaya yetecek sayıda milletvekili bulundurulması benimsendi.

Görüşmeleri geçen hafta başlayan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin 11 maddesi kabul edilmişti. Genel Kurul, yarın toplanarak, teklifin görüşmelerine devam edecek. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklife göre, aylık bağlanan maluller ve harp malullerinden çalışmaya devam edenlere en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödenme şartıyla yaşlılık aylığı da bağlanabilecek. Afet bölgelerinde elektrik, doğal gaz tüketim bedelleri 1 yıla kadar ertelenebilecek. Hazine ve Maliye Bakanı’nın, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç etme yetkisi 25 milyar liradan 35 milyar liraya yükselecek. Türkiye’de ikamet etmeyen vatandaşlar ile çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybedenler, döviz cinsinden Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olabilecek.