Tuma Çelik’in mesajları iddianameye girdi

Buna göre D.K., Çelik’e, “Bana yaptıklarını yanına bırakmayacağım”, “Kan kan ancak kan temizler”, “Söyle kaç kişiyi daha hayattan kopardın” şeklinde mesajlar gönderdi. Çelik’in ise D.K.’ya gönderdiği mesajlardan bazıları şu şekilde: “Lütfen kendine gel ve saçmalamaktan vazgeç”, “Şu anda kitle ziyaretindeyim ve her yerde ulaşamıyorum. Sakinleş ve evine ailene dön.”, “Saçmalamaktan ve yazmaktan vazgeç, iyileşmene bak.”