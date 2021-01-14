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14.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Tuma Çelik’in mesajları iddianameye girdi

Mardin Bağımsız Milletvekili, eski HDP’li Tuma Çelik hakkında “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istenen iddianamede, Çelik ile müşteki D.K.’nın mesajlaşmalarına yer verildi.

Tuma Çelik’in mesajları iddianameye girdi

 

Buna göre D.K., Çelik’e, “Bana yaptıklarını yanına bırakmayacağım”, “Kan kan ancak kan temizler”, “Söyle kaç kişiyi daha hayattan kopardın” şeklinde mesajlar gönderdi. Çelik’in ise D.K.’ya gönderdiği mesajlardan bazıları şu şekilde: “Lütfen kendine gel ve saçmalamaktan vazgeç”, “Şu anda kitle ziyaretindeyim ve her yerde ulaşamıyorum. Sakinleş ve evine ailene dön.”, “Saçmalamaktan ve yazmaktan vazgeç, iyileşmene bak.”

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