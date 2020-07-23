Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti

Yaramış’ın istifa açıklamasının, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un katıldığı bir çalıştayda sarf ettiği, “Nedamet getiren hiçbir darbeci olmadığı gibi, alçak teröristleri affedecek bir devletimiz de yoktur. Kimse boş hayaller içerisine girmesin. Kimse milletimizin bilincini, vicdanını, ferasetini yok saymaya kalkmasın” sözlerinin hemen ardından gelmesi dikkati çekti.



Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TTK Başkanı olarak atanan Yaramış’ın istifası TTK’nin Twitter hesabından duyuruldu.



Açıklamada, “14 Temmuz 2020 tarihinde, ‘15 Temmuz’u Anlamak’ konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’ndan istifa etmiştir” ifadesi kullanıldı. Yaramış, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada “Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor” ifadeleri kullanmış, gelen tepkilerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istemesi halinde istifa edebileceğini söylemişti.