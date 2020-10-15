‘Türkiye aleyhindeki sözler bana ait değil’

Irak Dışişleri Bakanlığı da “Böyle bir açıklama yok” diyerek, Arap Birliği’ni yalanladı. Resmi temaslarda bulunmak üzere önceki gün Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Irak’ta PKK’ya yönelik harekatını eleştirerek, bölgeden çıkmasını talep eden Arap Birliği, benzer bir açıklamayı Kürt Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin’e atfederek verdi.

‘Açıklamadan çıkarın’

Arap Birliği, açıklamasında Fuad Hüseyin’in, “Arap Birliği’nin Türkiye’nin saldırıları karşısındaki tutumlarını takdir ettiği”ne ilişkin bir cümleye yer verdi. Açıklamadan haberdar olan Hüseyin, “Böyle bir açıklamam yok” diyerek tepki gösterirken, Irak Dışişleri Bakanlığı da, sözkonusu ifadelerin metinden çıkarılmasını istedi.

Al-Arabi Al-Jadeed adlı yayın organına konuşan Irak Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Hüseyin’in ne görüşme esnasında, ne de sonrasında Türkiye ile ilgili böyle bir ifade kullanmadığını, kendisinin de metne eklenen bu sözler karşısında şaşırdığını söyledi. Aynı yetkili, Arap Birliği’nin resmi açıklamasına hiç konuşulmayan bir paragraf eklenerek Türkiye’ye siyasi mesajlar iletilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır” tespitinde bulunurken, Irak Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi Al-Zajrawi ise Arap Birliği’nin Hüseyin’e atfedilen açıklamasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.