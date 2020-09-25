CHP’den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, “Memlekette bir Esnaf Bakanlığı’nın olması yani esnafların sorunlarını dinleyen bir makam olması lazım. Şu anda esnafın sorunlarını dinleyen hiçbir makam yok. Sosyal devlet diyoruz; sosyal devlet diyor ki; ‘Okulu, kantini kapattım, servisi yasakladım’. Güzel bunları yaptın. İyi de bu adamlar nasıl yaşayacaklar. Yasakla karşı karşıya kalan ve gelir kaybeden kişilerin gelirini devlet sağlamak zorundadır. Bu memlekette esnafın sorunlarını dinleyen bir makam, bir Esnaf Bakanlığı’nın olması lazım” dedi.

‘Çok büyük acı’

“Devlet dediğiniz aygıtın akıllı insanlar, liyakatlı insanlar tarafından yönetilmesi lazım” diyen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: “Pandemi var doğru. Almanya’da, Fransa’da, Amerika’da, Japonya’da da var. Bizim düştüğümüz pozisyona dünyada hiçbir ülke düşmedi. Bırakın size yardım yapmayı, vazgeçtik yardım yapmaktan da size IBAN numarası açıp bir de sizden para istediler. Yardıma muhtaç adamdan ‘bana yardım et’ diyen bir devlet anlayışı. Esnafı bu duruma düşürmek çok büyük bir acıdır... Türkiye aydınlığa çıkmayı hak ediyor. Bu çerçevede kapasitemiz de var insan gücümüz de her şeyimiz var aslında. Bütün mesele çorbayı yapacak bir kişiye ihtiyacımız var. Bu kişiyi de siz bulacaksınız.”