‘Türkiye bir seçim psikolojisine girdi’

Davutoğlu, partisinin genel merkezinde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Davutoğlu, “Maalesef son 1 yıla baktığımızda 22. yüzyıla hazırlanan bir Türkiye değil, 90’lara 70’lere dönmüş bir Türkiye görüyoruz” görüşünü savundu. Davutoğlu, dünyanın insan hakları ve özgürlükler konusunda yepyeni dönüşümler yaşadığını, Türkiye’nin ise 1990’lı yılların mantığı içinde olduğunu öne sürdü. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki gösterilere de değinen Davutoğlu, “Pandemi dolayısıyla gerekli tedbirleri alırsınız, ama akademisyen olarak bir üniversitenin kapısına kelepçe takılması gibi sembolik bir şeyi kabul edemem” dedi. Ekonomiye yönelik eleştirilerde de bulunan Davutoğlu, “Pandemiyi kimse bahane olarak getirmesin, bu kolaycılıktır. Bütün ülkeler pandemiyle karşılaştı ama Türkiye küme düştü. Türkiye, dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında değil” ifadesini kullandı.