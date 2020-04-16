‘Türkiye krizi örnek şekilde idare ediyor’

Altun, Twitter’dan İngilizce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk günden beri sergilediği kararlı liderlik sayesinde Türkiye koronavirüs krizini örnek bir şekilde idare ediyor. Daha önce benzeri görülmemiş bu tehdit nedeniyle dünya büyük bir baskı altındayken Türkiye yıllardır sağlık sistemine yaptığı yatırımların karşılığını alıyor. Türkiye bu krizden diğer ülkelere kıyasla çok daha iyi bir şekilde çıkacaktır.”

Türkiye’nin diplomatik bir atılımla yardım isteyen bütün ülkelere destek olma noktasında da her türlü girişimde bulunduğunu belirten Altun, “Yaptığımız insani yardımlarla dünyaya öncülük ediyoruz. Aynı zamanda küresel halk sağlığı uygulamaları konusunda da dünyaya öncülük etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.