‘Türkiye’de seçime gidiş konuşulmalı’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir süre sonra Türkiye seçim gündemini konuşmak zorunda. Yönetilemeyen bir Türkiye var, gittikçe ağırlaşan bir fatura var, bu faturanın altından kalkmak bu iktidarın yapabileceği bir şey değil. Dolayısıyla topluma daha ağır bir fatura çıkmasın diye normalde aklı başında bir siyasi yönetim bir süre sonra seçime gitmek durumunda kalabilir” dedi.

Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve Babacan, görüşmenin ardından soruları yanıtladı.

‘Kabul etmiyoruz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiyle ilgili “Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir. Gerçek mümin acıyı bal eyleyendir” sözü hatırlatılarak, görüşlerinin sorulması üzerine de Kılıçdaroğlu, “Mümin alçak gönüllüdür. Mümin kul hakkı yemez. Bir insanın söylemiyle eylemi örtüşmesi gerekiyor. Söylemi farklı yaşam tarzı farklıysa orada iki yüzlülük vardır. Dolayısıyla ben Erdoğan’ın söylemlerinin ciddiye alınacağını düşünmüyorum” dedi. Babacan da, “Hükümetlerin görevi vatandaşlardan yokluk karşısında sabretmesini istemek değil, vatandaşlara en yüksek refah seviyesini sunmaktır” diye konuştu.

Doğu Türkistan’da uyguladığı baskılar nedeniyle Çin’e gönderilen mektupta Türkiye’nin imzasının olmamasına ilişkin soru üzerine de Kılıçdaroğlu, “Uygur halkına yapılan zulmü asla kabul etmiyoruz. Özellikle MHP’nin Erdoğan’a çağrı yapması lazım, ‘Bu anlaşmanın altına imza at’ diye. Eğer kendisi gerçekten de bütün dünyadaki Türklerin hakkını korumak gibi bir işlev yüklenmişse. Bekliyorum ben” dedi. Kılıçdaroğlu, “DEVA Partisi’ne bakışınız nedir, ittifakı nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Sadece ziyarete geldik, herhangi ittifak görüşmesi olmadı. Bugün için de bir ittifak gündemde değil, seçim yasasında değişik yapılmazsa ki o konuda da bazı çalışmaların yapıldığını biliyoruz, belki o dönem gündeme gelebilir.”

‘Liyakat yok’

Dolardaki yükselişle ilgili soruya da Kılıçdaroğlu, “Ülke yönetilmiyor. Bir fotoğraf var. Siyasi rakibim oluyor Erdoğan ama o bir başka devlet adamının önünde para için bu kadar eğilmemeli” karşılığını verdi.

GATA’da başhekim yardımcısının görevden alınması ve tarikat tartışmalarına ilişkin soruyu yanıtlarken de Kılıçdaroğlu “İktidarın gündeminde liyakat yok, yandaşlık var. Dolayısıyla kendisine sürekli destek veren kişileri getirip önemli makamlara oturtabiliyor. Bu devletin saygınlığına da gölge düşürüyor” ifadelerini kullandı.

‘Katar KKTC’yi tanısın’

KKTC’de Maraş’ın sahil kısmının 46 yıl sonra yeniden açılmasıyla ilgili de Kılıçdaroğlu, “Maraş’ın tamamının açılması lazım. KKTC’nin tanınması için Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün ülkeler nezdinde girişimde bulunması lazım. Madem Katar’la bu kadar dostsun, Katar KKTC’yi tanısın” dedi.