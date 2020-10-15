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15.10.2020 - 22:14 | | AA

Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaleti ile Kuzey Veziristan bölgesinde düzenlenen terör saldırılarını kınadı.

Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırılarına kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'ın Belucistan eyaleti ile Kuzey Veziristan bölgesinde bugün gerçekleştirilen ve çok sayıda güvenlik personelinin can kaybına yol açan terör saldırılarının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemlerini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir konvoya eşlik eden güvenlik güçlerine teröristler tarafından saldırı düzenlenmiş, 11'i asker, 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçlerinin konvoyuna bombalı saldırı düzenlenmiş, 6 asker hayatını kaybetmişti.

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