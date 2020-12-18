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18.12.2020 - 07:00 |

Türkiye’den yeni Navtex: Meis’in gayri askeri statüsü ihlal edildi

Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege’deki sorunların çözümü için diyalog zemini ararken, Yunanistan bölgede gerilimi artırmaya devam ediyor.

Türkiye’den yeni Navtex: Meis’in gayri askeri statüsü ihlal edildi
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

 

Adaları uluslararası anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran Yunanistan, Meis adasını da silahlandırmaya ve askeri eğitimler yapmayı sürdürüyor. Buna karşılık, Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, Antalya İstasyonu üzerinden yeni bir Navtex duyurusunda bulundu. Duyuruda, Meis Adası’nın 1947 Paris Anlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği vurgulandı.

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