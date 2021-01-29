'Üç yenilikçi aşı faz aşamasına geldi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin, Amerika ve Çin’den sonra Kovid-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten 3. ülke olduğunu belirterek, “Üç yenilikçi aşı adayımız, faz çalışmalarına başlama arifesindedir. 436 araştırmacımız, aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni’ne katılan Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

BARİYERLERİ KALDIRDIK: Bu yıl TÜBİTAK ödüllerinde 18 bilim insanımıza, TÜBA ödüllerinde ise 43 bilim insanımıza takdirlerimizi ifade ediyoruz. Arkadaşlarımızın başarılarının, diğer bilim insanlarımızı da teşvik edeceğine inanıyorum. Eğitimi ve bilimsel çalışmayı desteklemeyi önceliklerimizin en başına yerleştirdik. Önceki dönemlerde kısır ideolojik bakış açılarıyla eğitim-öğretim sistemimiz üzerinde kurulan tüm bariyerleri kaldırdık.

17 AŞI-İLAÇ PROJESİ YÜRÜTÜYORUZ: Dünyanın koronavirüs salgınıyla boğuştuğu bir dönemde bilim insanlarımızın sağlık alanında da elde ettiği gelişmeleri de takip ediyoruz. Salgın henüz ülkemiz sınırlarına dayanmadan kurduğumuz TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu ile bilim seferberliği başlattık. Bu platformlardaki 436 araştırmacımız, aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyorlar. Platformun en önemli yanı araştırmacılarımızın çalışma ve tecrübelerini birbirleriyle paylaşarak, birlikte geliştirme modelini dünyaya örnek olacak şekilde kullanmasıdır.

ÜÇ YENİLİKÇİ AŞI: Şu anda üç yenilikçi aşı adayımız faz aşamalarına başlama arifesindedir. Hocalarımızın çalışması, kendi kategorilerinde dünyada klinik aşamaya geçen 3. aşı adayı olma potansiyeline sahiptir. Mevcut inaktif aşılardan daha etkin olma potansiyeline sahip bir aşımız ile 2. nesil bir aşımızın çalışmaları da hızla devam ediyor. Yenilikçi aşı adaylarının yerli ve milli üretimi konusunda özel sektör kuruluşlarımızı seferber ettik. Üretim onayı almış firmalarımız yenilikçi yerli aşılarımızın üretim süreçlerine dahil oldular.

YILLARDIR İHMAL EDİLMİŞ ALAN: Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, ABD ve Çin’den sonra Kovid-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten 3. ülkeyiz. Bu alana yaptığımız yatırımlar sadece salgın dönemiyle sınırlı değildir. İnşallah kendi aşısını tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülke olarak, uzun yıllardır ihmal edilmiş bu alanda uluslararası arenada önde gelen bir oyuncu konumuna geleceğiz.

18 bilim insanı ödüllendirildi

TÜBİTAK tarafından bu yıl 4 bilim ödülü, 1 özel ödül ve 13 teşvik ödülü verilmesine karar verildi. Ödüle layık görülen isimler ve üniversiteleri şöyle: Bilim Ödülleri: Prof. Dr. Mustafa Soylak (Erciyes), Prof. Dr. İsmail Türkan (Ege), Prof. Dr. Özgür Barış Akan (Koç), Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir (Bilkent), Tübitak özel ödülü: Prof. Dr. Cengiz Sinan Özkan), Teşvik ödülleri: Prof. Dr. Sinem Çöleri (Koç), Prof. Dr. Hakan Usta (Abdullah Gül), Prof. Dr. Elif Çadırcı (Atatürk), Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu (İzmir Ekonomi), Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin (İTÜ), Doç. Dr. Mustafa Serdar Önses (Erciyes), Doç. Dr. Aydan Dağ (Bezmialem), Doç. Dr. Tevfik Tamer Önder (Koç, Doç. Dr. Emre Selçuk (Sabancı), Dr. Bilge Baytekin (Bilkent), Dr. Ferdi Karadaş (Bilkent), Dr. Gaye Soley (Boğaziçi), Dr. Selim Erdem Ayta (Koç)

‘Tüm bilim insanları için cazibe merkezi olacağız’

2025 yılında Dünya Bilim Forumu’na ev sahipliği yapmaya talip olduk, hazırız. Ülkemizi, kendi vatandaşlarımız yanı sıra dünyadaki tüm bilim insanları için cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Uluslararası Lider Araştırmacılar programı vasıtasıyla, 21 farklı ülkeden 127 üst düzey araştırmacı çalışmalarını Türkiye’ye taşıdı. Bu yıl içerisinde yeni bir çağrı daha açarak, alanının en iyisi en az 100 araştırmacıyı da ülkemize kazandıracağız.

Antarktika’dan getirdiği taşı hediye etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TÜBİTAK ve TÜBA adına günün anısına Türkiye’nin ilk milli mikroişlemcisi “Çakıl” ile TÜBA Türk İslam Bilim ve Kültür Mirası Projesi kapsamında 2020’de yayımlanan 5 eseri Erdoğan’a sundu. Erdoğan, bu sırada, “Kitap oldu mu bayılırım” dedi. Erdoğan, ödüle hak kazanan bilim insanlarına ödüllerini verdi ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Takdim sırasında Doç. Dr. Burcu Özsoy, Erdoğan’a Antarktika’dan getirdiği bir taşı hediye etti.