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15.06.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

‘Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor’

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün gece Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yeni bir operasyon başlattı. Çok sayıda savaş uçağı terör örgütü PKK’nın mevzilerine bomba yağdırdı. Milli Savunma Bakanlığı, “Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor” açıklamasında bulundu.

‘Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor’
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

TSK, Irak’ın kuzeyindeki terör örgütü PKK’ya karşı başlatmış olduğu operasyonlarına dün gece bir yenisi ekledi. Pençe Harekâtları’nın ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kartal Operasoyonu’nun başladığını duyurdu. MSB’nin twitter hesabından dün gece yarısı yapılan açılamada, “Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor” denildi. Başta Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan olmak üzere Türkiye’nin farklı üslerinden kalkan 20’den fazla F-16 savaş uçağı dün gece 23.50 sıralarından itibaren Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine bomba yağdırdı.

MSB’den yapılan ikinci açıklamada, hava harekâtının teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk’taki terör hedeflerine yönelik yapıldığı belirtildi.          

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