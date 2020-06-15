TSK, Irak’ın kuzeyindeki terör örgütü PKK’ya karşı başlatmış olduğu operasyonlarına dün gece bir yenisi ekledi. Pençe Harekâtları’nın ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kartal Operasoyonu’nun başladığını duyurdu. MSB’nin twitter hesabından dün gece yarısı yapılan açılamada, “Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor” denildi. Başta Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan olmak üzere Türkiye’nin farklı üslerinden kalkan 20’den fazla F-16 savaş uçağı dün gece 23.50 sıralarından itibaren Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine bomba yağdırdı.

MSB’den yapılan ikinci açıklamada, hava harekâtının teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk’taki terör hedeflerine yönelik yapıldığı belirtildi.