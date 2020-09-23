Üçlü zirvede ‘istikşafi kararı’

24-25 Eylül’de yapılması planlanan, ancak koronavirüs yüzünden 1-2 Ekim’e ertelenen AB Zirvesi öncesinde AB dönem başkanı Almanya Başbakanı Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile yapılan üçlü zirveye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, üçlü zirvede, Türkiye-AB ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele alındı. Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin de değerlendirildiği zirvede, Türkiye ve Yunanistan’ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edildi.

Müzakere vurgusu

Erdoğan, görüşmede, Doğu Akdeniz’de gerginliğin azaltılması ve diyalog kanallarının işletilmesi için yakalanan nispi ivmenin karşılıklı adımlarla korunması gerektiğini belirterek, Türkiye’nin daima diyaloğa ve müzakereye vurgu yaptığını, onca tahrike rağmen sağduyulu ve soğukkanlı tavrından taviz vermediğini ifade etti. Almanya’nın arabuluculuk çabalarını takdirle karşıladıklarını dile getiren Erdoğan, istikşafi görüşmelerin ve diğer diyalog kanallarının canlandırılması noktasında sağlanan mutabakatın nasıl ilerleyeceği hususunda Yunanistan’ın atacağı adımların önemli olacağını belirtti.

Erdoğan, Doğu Akdeniz‘de Kıbrıs Türkleri dahil, tüm tarafların katılımıyla düzenlenecek bölgesel bir konferanstan herkesin yararına olacak olumlu ve yapıcı kararlar çıkacağına inandığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, istikşafi görüşmeler ele alınırken Erdoğan, “Sürecin devamı Yunanistan’ın tavrına ve adımlarına bağlı. Türkiye, her zaman diplomasiden yana oldu. Konferans önerimizi BM konuşmamızda da vurguladık, burada da vurguluyoruz. Somut adımlar atılabilir” dedi. Görüşmede Merkel’in Erdoğan’ın Macron ile temas kurmasının “süreci yumuşatmask açısından” önemine de işaret ettiği, Erdoğan’ın da buna olumlu baktığı kaydedildi.



AB’ye mesaj



Üçlü görüşmede AB Zirvesi’nin Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir soluk getirmesini umduğunu kaydeden Erdoğan, “İyi niyetle Gümrük Birliği anlaşması, vize serbestisi ve göç mutabakatı konularında somut adımlar atılması halinde Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden olumlu bir mecraya taşınabileceğinden şüphe duymadığı” mesajını verdi. Erdoğan, Merkel ve Michel’in Türkiye-AB ilişkilerine pozitif gündem kazandırma gayretlerinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.