Ukrayna Dışişleri Bakanı Antalya’da: Türkiye turistler için güzel önlemler almış

Normalleşme sürecinde Antalya’ya gelen ilk konuk bakan olan Kuleba, Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile “Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı”nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



“Ukraynalı turistler Türkiye’ye gelmeye başladı, bunda Türkiye’nin Kovid-19 salgını ile yaptığı mücadele etkili oldu mu?” sorusuna Kuleba, Ukrayna olarak tatil için tek bir kriteri değerlendirdiklerini söyledi.



‘Bizzat gördüm’



Kriterin “güvenlik” olduğunu vurgulayan Kuleba, “Turistlerin tatillerini geçirecekleri yerde güvende olmaları tek kriterimiz, başka kritere bakmıyoruz. Türkiye, turistler için en güzel önlemleri almış. Ben de bu önlemleri kendim bizzat gördüm. Türk mevkidaşımın söylediği gibi her şeyin doğru olduğunu kendim gördüm” diye konuştu.

Macaristan da açtı



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise İngiltere’nin seyahat uyarısını kaldırdığı 59 ülkeyi açıkladığını, Türkiye’nin de bunların içinde olduğunu söyledi.

Her ülkenin kendi vatandaşının sağlığını düşünmek zorunda olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Objektif kriterler ortaya konulduğu zaman Türkiye’nin güvenli ülke olduğunu ülkeler açıklıyor. Macaristan Dışişleri Bakanı da beni arayarak, Türkiye’yi güvenli ülkeler listesi içinde tuttuklarını ve Türkiye’den dönecek Macar turistlere 14 günlük karantina uygulamayacaklarını söyledi. AB’nin kararına rağmen” ifadelerini kullandı.