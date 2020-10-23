‘Ülkesine sevdalıydı’

Tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Miletvekili Markar Eseyan, dün Kumkapı’daki Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene eşi Emine Erdoğan’la birlikte katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu güzel gönüllü arkadaşımızın tüm hayatı Türkiye’de demokrasinin, hak ve özgürlüklerin gelişmesi yolundaki çabaları desteklemekle geçti” dedi. Mide rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Markar Eseyan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, dini törenin yapılacağı Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’ne getirildi. Tören çan sesi ile başladı. Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan ve Başrahip Tatul Anuşyan’ın öncülüğündeki ruhani kurulun yer aldığı töreni, Başepiskopos Aram Ateşyan yönetti.

‘Yerli ve milli duruş’

Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Markar Eseyan’ı yad ederken, ailesine, mensubu olduğu Ermeni cemaatine ve sevenlerine baş sağlığı diledi.

Eseyan ile gazetecilik döneminden başlayıp siyasete kadar uzun bir yolculuklarının olduğunu belirten Erdoğan, Eseyan’ın iki dönem milletvekilliği yaptığını hatırlattı.

Eseyan’ın son olarak partinin en üst yönetim kademesi olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda görev aldığını anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:

“Markar deyince herkes gibi bizim de aklımıza önce bu ülkeye, millete olan aşkı, sevdası geliyordu. Bu güzel gönüllü arkadaşımızın tüm hayatı Türkiye’de demokrasinin, hak ve özgürlüklerin gelişmesi, ülkenin kalkınması, büyümesi, güçlenmesi yolundaki çabaları desteklemekle geçti. Türkiye’de yerli ve milli bir duruşla aydın sıfatı kazanmanın kökenle, dille veya ideolojiyle değil, kalple ve samimiyetle ilgili olduğunun en mümtaz örneklerinden biriydi Markar. Yol arkadaşımızı bir kez daha tazimle yad ediyor, ailesine ve sevenlerine şahsım, eşim, milletim adına baş sağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun.”

Yoğun katılım

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu, Eseyan’ın ablaları Nergis Erdik, Arşaluys Agopyan, Nadya Eseyan, Hilda Hamamcıyan ile kardeşi Sima Eseyan da katıldı. Eseyan’ın cenazesi, Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.

MAŞALYAN, ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

‘Acımızı paylaşmanız anlamlı mesajlar içeriyor’

Törende konuşan Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, şunları söyledi: “Markar Eseyan iyi kalpli bir insandı. Bu, cenazelerde herkes için söylenecek türden klişe bir ‘iyi adamdı’, sözünden öte, onun nezaketini tamamlayan doğal bir özelliğiydi. Bir keresinde bana, milletvekilliğinin en çok manevi haz veren yönünün, başvuran insanların sorunlarını çözmek ve onların, ‘Allah razı olsun’ hayırdualarını almak olduğunu belirtmişti. O hayırduaları işte şimdi işine yarayacak. ”

Maşalyan, törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilere teşekkür ederek, böyle bir katılımın Türk Ermenileri tarihinde ilk olduğunu söyledi. Maşalyan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Karabağ çatışmasının bu en sıcak günlerinde bir Ermeni Kilisesi’nde acımızı bizimle paylaşmanız anlamlı mesajlar içermektedir. Kafkaslardaki bu üzücü savaş bir din savaşı değildir. Hatta Ermeni ve Azeri milletlerinin de savaşı değildir. Bu esasında bir toprak mücadelesi ve emperyalist aklın halklar arasında bıraktığı çözülmesi zor bir düğümdür. Savaşlar ve çatışmalar yüzlerce yıl dostluk içinde yaşama tecrübesi olan komşu halklar için ayrıntılardır. Asıl olan birlikte oluşturulacak kalıcı dostluk havzalarıdır. Bunun oluşmasında Türkiye’nin ve sizin şahsi girişimlerinizin değeri ve önemi tartışılmazdır. Savaşın kara bulutlarının dağıtılması için Rabbim sizi barış ve selamet elçisine dönüştürsün. Sağlık ve afiyetiniz için Ermeni vatandaşlarınız her daim duacıdır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maşalyan’ın törendeki konuşmanın da çok güçlü olduğunu ifade ederek, kendisini tebrik etti.