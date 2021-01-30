'Umarım Biden yönetimi nükleer anlaşmaya döner'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kafkasya’da istikrarın tüm bölgeye faydası olacağını belirterek, “Bu bölgedeki normalleşme yine özellikle bölge ülkelerinin yararına olacaktır. Ama en çok da Ermenistan ve Ermenistan halkı faydalanacaktır” dedi. Çavuşoğlu, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini hatırlatarak, “Umarım Biden yönetimi (nükleer anlaşmaya) geri döner. Böylece kardeş İran’a yönelik ambargolar kalkmış olur” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki heyetler arası ve ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin başından beri İran nükleer anlaşmasına destek verdiğini anımsatarak, anlaşma imzalanmadan önce de katkı sağlandığını belirtti. Trump’ın bu anlaşmadan çekildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Umarım Biden yönetimi (nükleer anlaşmaya) geri döner. Böylece kardeş İran’a yönelik ambargolar kalkmış olur” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, görüşmede Suriye’deki son durum, Cenevre’de dün sona eren Suriye Anayasa Komitesi’nin 5. toplantısı, Irak, Körfez ve Güney Kafkasya gibi bölgesel konular ile iş birliğini de ele aldıklarını kaydetti.

‘İstemek yetmez’

Güney Kafkasya’daki ateşkesin kalıcı olması gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, “Sadece istemek yetmez, katkı sağlamamız gerekiyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in önerisi, Sayın Putin’in, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer liderlerin desteklemesiyle 3 3 formatında Güney Kafkasya’yla ilgili bir iş birliği planlıyoruz” dedi. Zarif’in bu kapsamda Türkiye’ye gelmeden önce Azerbaycan, Rusya, Ermenistan ve Gürcistan’ı ziyaret ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Güney Kafkasya’daki barış ve istikrar herkesin yararınadır ve bu bölgedeki normalleşme yine özellikle bölge ülkelerinin yararına olacaktır. Ama en çok da Ermenistan ve Ermenistan halkı faydalanacaktır. Dolayısıyla Ermenistan’ın da bu doğrultuda yapıcı adımlar atmasını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

‘Bütün nükleer silahlar yok edilmelidir’



İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’nin, Türkiye ve İran’a uyguladığı yaptırımlara ilişkin soruya, “Biz, ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı ambargoları net bir şekilde kınadık ve en ufak bir değer bile vermiyoruz” yanıtını verdi. Zarif, ABD’nin yaptırım uygulamaya alıştığını ve bu politikalarının, tüm dünyaya ve kendisine de zararlı olduğunu dile getirdi.



Zarif, ABD’nin çekildiği nükleer anlaşmaya ilişkin olarak da şunları söyledi: “ABD tek taraflı olarak bu anlaşmadan çıkmadı. Bu anlaşmaya bağlı kalan ülkelere de baskı uyguladı. Birçok Türk insanı ve şirketi de bu baskıya maruz kaldı. Bu tamamen yasa dışı bir davranıştı. İran’ın yaptıkları, sadece ABD tarafının yaptıklarının telafisi olarak yapıldı. Bu, ‘İran’ın nükleer silah elde etmek istiyor’ anlamına gelmiyor. Biz inanç olarak da stratejik olarak da nükleer silaha karşıyız. Kesinlikle bir güvenlik aracı olarak görmüyoruz. Hatta bütün nükleer silahların yok edilmesinden yanayız. Ancak bir kez daha vurgulamak istiyorum; ABD, tek taraflı olarak verdiği taahhütleri yerine getirmemiştir. Buna geri dönmek ABD için bir görevdir.”



Zarif, ABD’nin anlaşmaya geri dönmesi halinde gereğini yapacaklarını belirterek, “ABD, taahhütlerini yerine getirdiği an biz de taahhütlerimizi yerine getirmeye hazırız” dedi.



Zarif, İran’la Türkiye’nin Kafkasya konusundaki iş birliklerinin de bölge ülkelerinin çok yararına olacağını vurguladı. İran ve Türkiye’nin her zaman en zor koşullarda birbirleriyle ilişki halinde olduğunu ve bu ilişkileri sürdüreceğini vurgulayan Zarif, bugün Türkiye ile İran’ın Kafkasya’da da yeni özel iş birliği fırsatlarının bulunduğunun altını çizdi.



İran Dışişleri Bakanı Zarif’i kabul etti



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif’i Vahdettin Kökabul etti. Basına kapalı olarak 2 saat süren kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bulundu.