Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Bilkent’te Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi açılışına katıldı. Erdoğan, konuşmasında at, ok ve güreşin binlerce yıllık Türk tarihini tek başına anlatmaya yetecek zenginliğe sahip olduğunu vurguladı. Erdoğan “Tarihte hangi toplum atla tanışmış, kaynaşmışsa hemen arkasından büyüme, genişleme dönemine girmiştir. Bu bakımdan at, bir medeniyet kurma aracıdır” dedi. Osmanlının, sarayın at ihtiyacını karşılamak için Çiftlikat-ı Hümayun’u kurduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:



‘Boynumuzun borcu’



“Cirit başta olmak üzere atla ilgili pek çok oyunun yer aldığı geleneksel sporlarımızın yeniden canlanması bizi memnun ediyor. Tarihimizin ve medeniyetimizin bu önemli sembolüne sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Cumhurbaşkanı olduktan sonra ülkemize gelen misafir devlet başkanlarının karşılama törenlerinde Muhafız Alayı’mıza bağlı bir atlı birliğimizin de yer almasını temin ettim. Tabii bunları dahi eleştirecek kadar tarih, kültür, medeniyet yoksunu hatta düşmanı kişiler çıktı; bundan rahatsız oldular. Aynı zihniyet muhtemelen bu tesisi de eleştirecektir. Varsın eleştirsinler, biz işimize bakalım. Halbuki kökü olmayanların akıbeti, esen her rüzgârın önünde sürüklenip gitmektir. Biz köklerimize, tarihimize, kültürümüze sahip çıkarak maziden atiye güçlü bir köprü kurmanın gayreti içindeyiz.”



Tarihçilerin bır kısmının Türk milletini “asker-millet” olarak tarif ettiğine işaret eden Erdoğan, “Bu tanımın sembollerinden biri at ise diğeri oktur. Kültürümüzde ok ve yay, siyasetten sosyal hayata birçok göndermeye sahip zengin anlamlara sahiptir. Yayın merkezi, okun ise uç beyliklerini temsil ettiği siyaset geleneğimizde bu semboller, devlet idaresinde hakimiyet nişanesi olarak görülüyordu” bilgisini verdi.



‘Yılların ihmali’



“Ecdadın okçulukta gösterdiği başarının”, dünyaya parmak ısırtacak derecede iyi olduğunu ifade eden Erdoğan, “Evlatlarımızı biniciliğe, okçuluğa, güreşe yönlendiriken aslında onları kendi medeniyet ve kültür miraslarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Kendini, tarihini, medeniyetini bilen; inançlı, ahlâklı, erdemli gençler yetiştirmeden geleceğimize güvenle bakamayız. Son dönemde tarihimizi ve kültürümüzü anlatan dizilerin ilgi çekmesinin gerisinde milletimizin geçmişini bilme, tanıma ve yaşatma heyecanı yatıyor. İşte bu anlayışla yılların ihmalini giderecek, ata sporlarımızı insanlarımıza tanıtacak; özellikle çocuklarımızın tarihlerine sahip çıkmasını sağlayacak her çabaya destek veriyoruz” diye konuştu.



Şampiyon yay



Erdoğan’ın konuşmasının ardından Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı tarafından Erdoğan’a özel bir yay takdim edildi. Yayın, geleneksel okçuluğun üç dünya rekoruna sahip şampiyon bir yay olduğu; modelinin adının da Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan’dan geldiği ifade edildi.



BiP ve Telegram’a katıldı



Cumhurbaşkanı Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram’a katıldı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BİP ve Telegram hesaplarına yer verildi.