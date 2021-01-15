‘Vatandaşlarımızın hepsi aşılanacak’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam AK Parti MKYK üyeleri ile Ankara Şehir Hastanesi’ne giderek Çin üretimi Kovid-19 aşısı CoronaVac’ın ilk dozunu oldu. MKYK üyeleri de Erdoğan ile birlikte aşı oldular.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’ndeki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesine geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın eşlik ettiği Erdoğan, aşı olduktan sonra Telegram hesabından “Ben de aşı oldum” mesajını paylaştı.









Erdoğan’ın Twitter’dan da aşı olurken fotoğrafları yayımlanırken, “Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” mesajı da yer aldı. Erdoğan hastane çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı. Erdoğan şunları söyledi:



“Öncelikle Ankara Şehir Hastanesi olarak tüm personeliyle baş hekimiyle, doktorlarıyla, hemşireleriyle burada çok büyük bir mücadele koronavirüs süresi içerisinde sürdürdüler. Aşılarımız gelir gelmez Bakanımız dün ilk aşıyı yaptırdı, Bilim Kurulu üyelerimiz hakeza yaptırdılar. Ben de bu akşam Merkez Karar’daki milletvekili arkadaşlarım ve diğer arkadaşlarım da burada aşıları yaptırdık, yaptırıyoruz. Benim şöyle bir istirhamım var, başta siyasi liderler olmak üzere tüm milletvekillerimiz olmak üzere, lider kadrolar olmak üzere, bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum. Bilim Kurulu’nun belirlediği bir takvim, bir süreç var. Bu sürece göre de yaş gruplarına varıncaya kadar bunlar da bu sürecin içerisinde. İlk etapta malum gelen aşı miktarı belli. Ardından yaklaşık 25-30 milyon doz aşı daha gelecek. Süratle bunu sürdürelim istiyoruz. Nerelerde, bu kampanyayı nasıl sürdüreceğimizi de Sağlık Bakanlığımız belirlemiş vaziyette. Süreç dün itibariyle de başladı yoğun bir şekilde devam ediyor, devam edecek. Bütün sağlık çalışanlarına, bu süreçte ortaya koydukları performans sebebiyle de şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde ortaya konan bu gayretin karşılığı ne bizler nezdinde ne de Rabbimin nezdinde karşılıksız kalmayacaktır.



2. doz 28 gün sonra



256 bin kişi şu ana kadar aşı olmuştur. Şu tabii ortada, demek ki müracaatlar iyi ve hastanelerimizdeki performans da bayağı iyi. Bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz hakikaten yoğun bir performans koyuyorlar. Bayağı seri oluyor demek ki. 5 dakika aşı, 15 dakika da bekleme, istirahat. Ondan sonra zaten serbest oluyor. Onun için de bu süreç içerisinde İhsan hocama da çok çok teşekkür ediyorum. Onun ve ekibinin gayretleri var. Allah kendilerinden razı olsun. Şu anda bunlar Çin aşısı. Bunun dışında çalışmalar var. Almanya ile olan irtibatlarımız var. Bunun yanında bizim kendi çalışmalarımız var. Onlar da Mayıs civarında devreye girecek. İkinci doz aşıyı 28 gün sonra olacağım.”

‘Milletim fırsat vermeyecektir’Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede aşı olurken yaptığı açıklamada da hayırlı olmasını dileyerek şöyle dedi:



“Bu kampanyayla birlikte süratle inşallah bir taraftan aşılarımız gelsin, bir taraftan da tüm hastanelerimizdeki aşı odalarında bunu süratle yaygınlaştırarak bitirelim. Bir de tabii maalesef olumsuz kampanya sürdürenler var. Ama ben inanıyorum ki aklı selim sahibi olan milletim bunlara hiçbir zaman fırsat vermeyecektir. Ve bilimin, irfanın ışığında benim milletim özellikle şu koronavirüs belasının olduğu dönemde aşıyla bunlara en güzel cevabını verecektir. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde milletimi sağlıklı bir geleceğe kavuştursun diyorum.











‘50 milyon doz olacak’



Biz de devlet olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız, ne imkan varsa seferber etmiş durumdayız. İnşallah bu 3 milyonun arkasından zaten bir 30 milyon daha geliyor. Çin’den gelen aşıları 50 milyona tamamlayacağız. Ve böylece ihtiyacımız neyse bu ihtiyacı süratle gidermek suretiyle de bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunların hiç birinde zorunlu bir adım yoktur hepsi gönüllülük esasına dayalıdır. Ve Bilim Kurulumuzun da yapmış olduğu çalışmalar ışığında bu sürdürülmektedir. Tüm sağlık elamanlarımıza teşekkür ediyorum.”

Koca: Tüm siyasileri aşı olmaya davet ettim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Kovid-19 aşısı yaptırdığı Ankara Şehir Hastanesi’nde eşlik eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaneden ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Koca, “Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolunun aşı olduğunu biliyoruz. Bilim insanlarımız bu noktada hemfikir. O nedenle vatandaşlarımızın sırası geldikçe; gönüllü olarak ama herkesin mutlak olması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu. Koca, şunları kaydetti: “Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapabilmiş ve canlı gösterebilmiş bir başka ülke var mı bilmiyorum. Bundan sonraki süreçte de bu aşı çalışmasını, programını anlık, canlı ve şeffaf bir şekilde götüreceğimizi söylemek istiyorum. Hatta iller bazında gerektiğinde anlık yapılabilen aşıları da göstermek istiyoruz. Onun için vatandaşımız müsterih olsun, özellikle aşı sırası geldiğinde ihmal etmeden yaptırması son derece önemli.” Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise “Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı olmayı teşvik programı kapsamında Meclis’te temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.