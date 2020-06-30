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30.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Vatandaştan asla uzak durmayın’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaymakam adaylarına, “Başlanmış ve sonu gelmeyen 100 tane projeniz olacağına, ilerleyen ve sonuç üreten beş tane sağlam projeniz olması daha iyidir” diye seslendi.

‘Vatandaştan asla uzak durmayın’

 

106. Dönem Kaymakamlık Kursu açılışında konuşan Soylu, “Bir konuda elde ettiğiniz bir başarıyı asla yeterli görmeyin ve sürekli teyakkuzda olun” tavsiyesinde bulundu. Soylu, şöyle devam etti: “Vatandaş yıllardır takip ettiği bir dosya üzerinde uzmanlaşmıştır, bilgisiyle sizi şaşırtacaktır, belki bilmediğiniz bir mevzuat veya uygulama detayını size anlatacaktır. Dolayısıyla milletten öğreneceklerinizin sonu gelmeyecektir. Bu itibarla, vatandaşla ne kadar yakın durursanız, o kadar çabuk ve iyi eğitilirsiniz. Güneydoğu’da terörle ilgili pek çok meseleyi oradaki vatandaşlardan dinleyerek öğrendim. Onlardan öğrendiklerimi hiçbir raporda görmedim. Bu sahayı asla boş bırakmayın, küçümsemeyin, uzak durmayın.”

Caddebostan Sahili'nde maske denetimiHavaların ısınmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor.
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