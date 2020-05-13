Vekillere ‘Ege adaları’ notu

Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz tarafından milletvekillerine, kapsamlı bir bilgi notu gönderildi. Daha önce Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde de bulunan emekli Büyükelçi Çeviköz’ün yazısında, “konunun bir siyasi tartışma ve iktidarı eleştirme unsuru olarak kullanılmaması” gerektiği vurgulandı.



Çeviköz, “Değerli vekillerim; bu konuda soru önergesi vermemiz iktidarı sıkıştırmaktan çok bizi zor durumda bırakabilecek bir durum oluşturmaktadır. Konuyu ‘işgal’ yerine, şayet gerekli görülüyorsa adaların silahsızlandırılması bağlamında ele almak doğru olacaktır” ifadelerini kullandı.



Yazıda, şunlar kaydedildi: “Ege adaları konusundaki beyanat ve girişimlerimizin odak noktası, silahsızlandırılmış olması gerekirken silahlandırılmış adaların durumu olmalıdır. İşgal edilmediği açık olan veya Yunanistan’ın sahiplendiği konusunda muğlaklık bulunan ada, adacık ve kayalıklar konusunda bir takım demeçler veya dayanaksız iddialar üzerinden hareket etmek belki kısa vadede bir takım çevrelerde heyecan yaratabilir ancak uzun vadede ne CHP ne Türkiye için kazançlı olur.”