Volodimir Zelenskıy Ankara’ya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağırlayacağı Zelenskıy’nin ziyareti sırasında bir askeri anlaşmanın yanısıra, yirmiden fazla yeni alanda da işbirliği gerçekleştirilecek. Ukrayna Bakanlar Kurulu’nun resmi internet sayfasında yayımlanan açıklamaya göre, yapılan hükümet toplantısında imzalanacak anlaşmanın tasarısı da kabul edildi. Ukrayna adına anlaşmanın Savunma Bakanı Andriy Taran tarafından imzalanacağı kaydedildi. Taran, “Söz konusu anlaşmanın, savunma alanındaki mevcut Ukrayna-Türk işbirliğini genişletmek ve yirmiden fazla yeni alanda işbirliği kurmak için yasal bir zemin oluşturacak” dedi. Zelenskıy ile yapılacak görüşmelerde masada yer alacak dosyalardan biri de, 3 yıl önce çalışmalarına başlanan ortak uçak üretimi konusu.