‘Y ve Z kuşağını kazanan iktidarı alacak’

CHP’nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, Milliyet’e konuştu. Dijital mecraları çok sık kullanmaya çalıştıklarını, “Y” ve “Z” kuşağının bulunduğu mecralara yönelik özel çalışma yaptıklarını kaydeden Adıgüzel, şunları söyledi: “Belki Twitch platformunu en sıkı kullanan partilerden biri olmaya başladık. Sözcülerimiz, yöneticilerimiz orada programlara çıkıyorlar. ‘Z’ kuşağının en yoğun olduğu yerlerden biri. Z kuşağındaki gençler oyun izliyor Twitch’de. ‘Z’ kuşağı var orada sadece. Bu arada bizim katıldığımız gibi küçük küçük politik platformları da kullananlar var.”

Belediye başkanlarının da dijital mecraları kullandığını ifade eden Adıgüzel, “Belediye başkanlarımız bu konuda çok iyi. Youtuberlarla dijitalin bütün mecralarını sıkı kullanarak bir çalışma içindeler. Mesela, karar alma süreçlerini dijital mecra üzerinden yönetiyorlar. Bu aslında ‘Y’ ve ‘Z’ kuşağının karar alma süreçlerine katılımında çok fayda sağlıyor. İstanbul’un meydanlarını böyle oluşturmaya çalışıyoruz; oylamalarlarla, animasyonlarla, hangisini istiyorsanız öyle bir çalışma yürütülüyor. Bunların hepsi yeni kuşağın istediği işlerden” dedi.

‘6 milyona yakın seçmen’

Seçimlerin 2023’te olması halinde “Z” kuşağından 6 milyona yakın seçmen olacağını ifade eden Adıgüzel, şöyle devam etti:

“Z kuşağı çok iyi incelenmesi gereken bir kuşak. Çok akıllı, kendini iyi ifade eden, ne istediğini bilen bir kuşak. Dünyayı çok hızlı takip ediyorlar. Bunlar kendilerini nerede ifade ediyor; oyun platformlarında çok yoğunlar. TikTok gibi yeni uygulamalarda çok yoğunlar. Instagram’da varlar. Teknolojiye çok meraklılar. Bunların böyle sandığa gitme motivasyonları da çok çok yüksek değil. Z kuşağı 6 milyon civarında. Y ve Z kuşağını birleştirdiğimiz noktada ilk seçimlerde yaklaşık 25 milyona yaklaşacak bir kitleden bahsediyoruz. Bu inanılmaz bir sayı; parti kursa iktidar olur.”

Takım tutar gibi partileşmiş kitleler olduğunu belirten Adıgüzel “Bunlar daha çok 50 yaşın üzerinde büyüklerimiz. Ama bunun karşısında onların, ‘Y’ ve ‘Z’ kuşağında kendini ifade eden çocukları var. Bunlarda da parti aidiyeti bu kadar gelişmiş değil. Yüzyıl öncesinin meselelerini tartışmıyorlar, bugün ne yaşadılar buna bakıyorlar” diye konuştu.

‘Mikro hedeflemeler’

“Y ve Z kuşağını kazanan partinin iktidar olacağını düşünüyorum” ifadesini kullanan Adıgüzel, CHP’nin Y ve Z kuşağını kazanmak için yaptığı çalışmaları da şöyle anlattı: “Mikro hedeflemeler yapıyoruz. Genel Başkanımızın buluşmalarında orada bunu görebilirsiniz. İşsiz mühendisler, KYK borçluları, bunlar Y Kuşağı. Genel Başkanımız sık sık gençlerle buluşuyor. Bu toplantılardan geri bildirimler alıyoruz. ‘Y’ ve ‘Z’ kuşağının en büyük dertleri torpil.”

Y VE Z KUŞAĞI KİMDİR?

Y kuşağı 1980 ve 1999 yıllar arasında doğan kişilerin oluşturduğu nesil olarak kabul ediliyor. 2000 yılından günümüze kadar olan yıllarda doğmuş kişiler de Z kuşağı olarak adlandırılıyor.