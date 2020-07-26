Yağcı’dan ‘Bayramda çiftçinin de işçinin de yüzü gülsün’ kampanyası

240 firma ve 20 bin çalışanı temsil eden Bursa Uludağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Yunus Aydın ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Yağcı, ilk etapta 100 ton ürünün satın alınıp Kurban Bayramı öncesi OSB çalışanı işçilere ulaştırılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın koronavirüs salgını sürecinde, “Biz Bize Yeteriz Türkiye” çağrısını da dikkate alarak kampanyayı başlatıklarını dile getiren Yağcı, “Geçen yıl sanayicilerimizin desteği ile yerel ölçekli bir kampanyada başarı sağladık. Bu yıl ise bu projeyi genişletmeye çalışıyoruz. Kampanyamız ile OSB’lerin üst kuruluşu olan OSBÜK’e bağlı 341 OSB’de yaklaşık 2 milyon işçimize ulaşmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.



Bu arada dağıtılacak meşhur Osmaneli Alaca karpuzu, meşhur sofralık çaltı domatesi ve salatalığı, kuru soğan, patates, taze fasulye, biber ve kirazlar Meclis Basın Kapısı’nda sergilendi. Yağcı, ürünleri toplantı sonrası, “sizin de yüzünüz gülsün” diyerek personel ve basın mensuplarına dağıttı.