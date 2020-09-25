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25.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Yaptırım diliyle diyalog olmaz’

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, “Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı’nda yaptığı konuşmada Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki diyaloğun bölge için elzem olduğunu belirtti.

‘Yaptırım diliyle diyalog olmaz’

Stratejik ve jeopolitik öneme sahip Doğu Akdeniz bölgesinde uzun zamandır Suriye krizi ve Kıbrıs meselesi gibi istikrarsızlık ve çatışmaların olduğunu söyleyen Kıran, “Bu sorunlara rağmen Türkiye, Doğu Akdeniz’i iş birliği bölgesi olarak görmek istiyor. Bu da Akdeniz’e kıyısı olan bütün ülkelerin faydasına olacak” diye konuştu. Avrupa Birliği’nin, Doğu Akdeniz’de bir tarafı destekleyici tutumundan vazgeçmesi gerektiğini dile getiren Kıran, “Yaptırım diliyle birlikte diyalog atmosferi mümkün gözükmüyor” dedi. Kıran, Türkiye’nin, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili Mısır dahil birçok ülkeyle birtakım faaliyetler yürüttüğünü kaydetti.

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