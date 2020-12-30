'Yaptırım egemenlik hakkımıza saldırıdır'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Türkiye’ye yönelik aldığı yaptırım kararlarını değerlendirerek, “Yaptırımlarla geri adım atmayacağımızı da herkes iyi bilir” dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun 8. Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Rusya’da “2021-2022 İstişareler Planı İmza Töreni”nin ardından Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu.



Türkiye’ye yönelik ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında alınan yaptırım kararlarına ilişkin soruya yanıt veren Çavuşoğlu, “Türkiye olarak yaptırımlara kime yönelik ve kimin tarafından olursa olsun karşıyız. Geçmişte Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik yaptırım kararları oldu. Müzakereci ülke olarak bu kararlara katılmamız istendi, biz kesinlikle katılmadığımız gibi bu yaptırımların doğru olmadığını açıkça söyledik” ifadesini kullandı.



Yaptırımlarla sorunların çözülemeyeceğinin altını çizen Çavuşoğlu, “Aynı şekilde ABD’nin CAATSA yaptırım kararı da hem hukuken hem siyasi olarak yanlış bir karardır. Bu bizim savunma sanayimizi ve ülkemizi çok etkiledi ya da etkilemedi diye bir yorum yapmak istemiyorum çünkü kararın kendisi yanlış. Az ya da çok, güçlü ya da zayıf olması önemli değil bu yaptırım bizim egemenlik haklarımıza bir saldırıdır. Yaptırımlarla geri adım atmayacağımızı da herkes iyi bilir” dedi.



Çavuşoğlu, Türkiye ile Rusya arasında yapılan S-400 hava savunma sistemleri anlaşmasının CAATSA yasasından çok önce imzalandığı için yaptırım kararının hukuken yanlış olduğuna da vurgu yaparak, “S-400 dahil tüm sorunları diyalogla çözmeyi tercih ettik. ABD, yaptırım kararından sonra diyalogla iş birliği içinde olmak istediğini söyledi. Biz hiçbir zaman karşı değiliz” diye konuştu.



Tek çözüm siyasi



Çavuşoğlu, Rusya ile Libya’da kalıcı ateşkes için çok çaba sarf ettiklerini anımsatarak, Moskova’da mevkidaşı Lavrov’la tam bir günlerini ayırdıklarını fakat sonuçta tam başarı elde edemediklerini hatırlattı.

Söz konusu çabaların daha sonra da birlikte sürdürüldüğünü söyleyen Çavuşoğlu, bugün gelinen noktada, bu ortak çabaların da katkısının çok olduğunu ifade etti.



Çavuşoğlu, Türkiye’nin Libya’da tek çözümün siyasi çözüm olduğuna inandığını fakat darbeci Hafter tarafının tersine inanç ortaya koyup, Trablus’a saldırınca, Türkiye’nin, Libya’daki meşru hükümetle imzaladığı anlaşma gereğince verdiği danışmanlık ve diğer desteklerle sahada durumun dengelendiğini, bu savaşı hiç kimsenin kazanamayacağının ortaya çıktığını kaydetti.



Şu anda siyasi sürecin devam ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye’nin bu süreci desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Çavuşoğlu, “Oradaki mevcudiyetimiz, örneğin askeri danışmanların ve eğitim çalışmalarının temelinde de bu anlaşmalar var, yani hukuki ve meşru. Dolayısıyla başka bir ülkenin ya da herhangi bir kişinin, buna Hafter dahil, Türkiye ayrılsın deme hakkı yoktur. Yönetimler değişir ama devletlerde devamlılık vardır. İmzalanan anlaşmalar devam ettiği sürece bu böyledir” dedi.



İstişare planı imzalandı



Bugün Dışişleri Bakanlıkları 2021-2022 İstişareler Planı’nı imzaladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, “Bu planın içinde ikili düzeyde istişarelerimiz var. Bölgesel konularda yine bugüne kadar sürdürdüğümüz istişareleri gelecek yıllarda daha da derinleştirerek sürdürmek istiyoruz” dedi. Ticarette 100 milyar dolar hedefini ortaya koyduklarına fakat bunun gerisinde olduklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, bu yıl salgın ve petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle ticaret hacminde yüzde 20 düşüş olduğunu dile getirdi.



Rus vatandaşlarının Türkiye’ye vizesiz seyahat edebildiklerini hatırlatan Çavuşoğlu, “Türk vatandaşlarına yönelik de vizelerin tamamen kaldırılması gerektiğini bugün bir kere daha vurguladık. Güvenlikle ilgili ekiplerimiz bu konuyla ilgili çalışmaya devam edecek” dedi.

Türkiye’nin, Sputnik V aşısıyla ilgili Rusya’dan bazı ilave bilgiler talep ettiğini belirten Çavuşoğlu, dün düzenlenen kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, “Bu bilgilerin Rusya’dan gelmeye başladığını ve her şeyin yolunda gittiğini” söylediğini aktardı. Çavuşoğlu, “Bu iş birliğinin amacı ise sadece tedavi değil, ortak aşı üretimi, yani Türkiye’de de bu aşının üretilmesidir. Bu hedefe doğru olumlu bir şekilde ilerliyoruz.” ifadesini kullandı.



‘Kendimize yetiyoruz’



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin Batı tarafından alınan yaptırım kararlarına bağlı olmadığını belirterek “Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler son derece kıymetlidir. Kendimize yetiyoruz diyebiliriz. İlişkilerimiz kimsenin agresif, dostane olmayan tutumuna ve kaprislerine bağlı değil” dedi. Salgın nedeniyle iki ülke arasındaki ticaret hacminin düştüğünü hatırlatan Lavrov, ticaret hacminin yükselmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi.