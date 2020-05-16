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16.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Yargıçlar Sendikası Başkanı’na uzaklaştırma

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), ölüm orucunu sürdürdüğü dönemde Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in yaşatılması yönünde paylaşımlarda bulunan Karşıyaka Hâkimi ve Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan’ı 3 ay süreyle görevden uzaklaştırdı.

Yargıçlar Sendikası Başkanı’na uzaklaştırma

HSK, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle daha önce hakkında inceleme başlatılan Pehlivan’ın 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan, ölüm orucuna 323. günde ara veren ve kısa süre sonra hayatını kaybeden İbrahim Gökçek’le ilgili Twitter hesabından paylaşımlarda bulunmuştu. Gökçek’in ölümünden önce, “Türküler kimseye zarar vermez, İbrahim Gökçek yaşamalıdır” paylaşımında bulunan Pehlivan, Gökçek’in yaşamını yitirmesinin ardından, Gökçek için açılan etikete “Ölüm adın kalleş olsun” notunu bırakmıştı.

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