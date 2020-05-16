Yargıçlar Sendikası Başkanı’na uzaklaştırma

HSK, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle daha önce hakkında inceleme başlatılan Pehlivan’ın 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan, ölüm orucuna 323. günde ara veren ve kısa süre sonra hayatını kaybeden İbrahim Gökçek’le ilgili Twitter hesabından paylaşımlarda bulunmuştu. Gökçek’in ölümünden önce, “Türküler kimseye zarar vermez, İbrahim Gökçek yaşamalıdır” paylaşımında bulunan Pehlivan, Gökçek’in yaşamını yitirmesinin ardından, Gökçek için açılan etikete “Ölüm adın kalleş olsun” notunu bırakmıştı.