YAŞ’ta geri sayım başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık yapacağı YAŞ’ta, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlarının görev sürelerinin bir yıl daha uzatılarak, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin aynen korunması bekleniyor. Yaş haddi ve görevdeki bekleme süresini de doldurmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in görevine devam edeceği değerlendiriliyor.

Her yıl ağustos ayı başında toplanan YAŞ’ın, 31 Temmuz’da başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl öne çekilmesi ve temmuz ayının son haftasında yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak toplantıya Şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.

Dördüncü yıldızı bekleyen isimler

Geçen yılki YAŞ’ta 8 korgeneral ve koramiral rütbe terfi sırasında yer almasına rağmen, herhangi bir terfi yapılmamıştı. Bu yılki YAŞ’ta, geçen yıl görev süreleri uzatılan korgeneraller Şeref Öngay ve Metin Gürak’ın yanı sıra rütbedeki dördüncü yıllarını dolduran korgeneraller Yavuz Türkgenci, Ali Sivri, Selçuk Bayraktaroğlu, Zekai Aksakallı, Osman Erbaş ile Ziya Cemal Kadıoğlu ve Koramiral Ercüment Tatlıoğlu dördüncü yıldızı takmayı bekleyen isimler arasında yer alıyor.