Yazıcıoğlu davasında ilk hapis cezası

“Yazıcıoğlu’nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor” şeklindeki bilgi notunu hazırladığı iddiasıyla “görevi kötüye kullanma” suçundan yargılanan Özmen’e verilen ceza, 12 yıldır süren Yazıcıoğlu davalarında verilen ilk hapis kararı oldu.

Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer, oğlu Furkan Yazıcıoğlu, ablası Maviş Ocak, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. FETÖ üyeliği suçundan hükümlü olan sanık Özmen ise SEGBİS’le duruşmaya başlandı. Savunmasında günah keçisi ilan edildiğini ve suçsuz olduğunu öne süren Özmen, helikopterin düşmesinin ardından içerisindeki kişilerle ilgili bilgilerin yer aldığı bilgi notunu hazırlatıp şube müdürü İsmail Duman’ın talimatıyla İstihbarat Daire Başkanlığı’na ve çevre illere gönderdiğini belirtti. Bu notun ardından Kayseri Valisi Mevlüt Bilici’nin açıklama yaptığını ancak valinin açıklamalarıyla kendisinin gönderdiği notun çok farklı olduğunu belirten sanık, verdiği bilgi de Yazıcıoğlu’nun sağ olduğu gibi yanıltıcı bilgilerin bulunmadığını öne sürdü. Sanık Dursun Özmen’e “görevi kötüye kullanma” suçundan üst sınırdan 2 yıl hapis veren mahkeme heyeti, cezada indirim yapmadı ve hükmün açıklanmasını geri bırakıp, cezayı ertelemedi. l DHA