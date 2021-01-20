‘Yeni fikre ihtiyaç var’

“Kobani olayları” soruşturması kapsamında tutuklanan ve cezaevinde olan Bilgen, görevden alınarak yerine kayyum atanmıştı. HDP’ye yönelik eleştirilerine devam eden Bilgen, dün sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir parti imasında bulundu. Bilgen, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Türkiye’de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var. Bunun düşünsel ve toplumsal zeminini oluşturmak gerekiyor. Bunun yeni bir siyasi partiye dönüşme ihtimali, göreceği ilgi ve imkanlarla ilgilidir” ifadelerini kullandı.