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20.01.2021 - 07:00 |

‘Yeni fikre ihtiyaç var’

Tutuklu eski Kars Belediyesi Eş Başkanı HDP’li Ayhan Bilgen, Türkiye’de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç olduğunu belirterek, yeni bir siyasi parti oluşumuna işaret etti.

‘Yeni fikre ihtiyaç var’
NAMIK DURUKAN Ankara

“Kobani olayları” soruşturması kapsamında tutuklanan ve cezaevinde olan Bilgen, görevden alınarak yerine kayyum atanmıştı. HDP’ye yönelik eleştirilerine devam eden Bilgen, dün sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir parti imasında bulundu. Bilgen, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Türkiye’de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var. Bunun düşünsel ve toplumsal zeminini oluşturmak gerekiyor. Bunun yeni bir siyasi partiye dönüşme ihtimali, göreceği ilgi ve imkanlarla ilgilidir” ifadelerini kullandı.

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