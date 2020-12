Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin 2053 vizyonunu hayata geçirebilmesi için 2023’ün ne kadar önemli olduğu konusunda her vatandaşımızı ikna edeceğiz” dedi. Erdoğan, eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora kadar geniş bir alanda son 18 yılda kurdukları güçlü altyapı üzerinde yepyeni bir Türkiye inşa ettiklerini belirtti. Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası cemaate seslenerek, “Kovid-19 salgını sürecinde çok hassas, çok dikkatli olmaya mecburuz. İşi gevşek tutmamalıyız. Malum bazı tedbirler aldık, alıyoruz ve alacağız. Bu tedbirleri alışımızın tek sebebi Müslümanlar olarak bu süreci hayırlısıyla sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde atlatmaktır” dedi. Erdoğan ardından Vahdettin Köşkü’ne geçti ve yeniden düzenlenen Kağıthane Meydanı’nın açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan konuşmasına özetle şunları söyledi:



GÜÇLÜ ALTYAPI: Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora kadar geniş bir alanda son 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde yepyeni bir Türkiye inşa ediyoruz. Elbette bu kutlu yürüyüşte önümüze pek çok engel de çıkıyor, pek çok tuzakla da karşılaşıyoruz. Allah’ın yardımı ve milletin desteğiyle üstesinden geldiğimiz her saldırı hedeflere ulaşma konusunda bizi çok daha kararlı hale getiriyor



KATIKSIZ FAŞİZMİN İZLERİ: Salgın gibi küresel bir sağlık krizine ve bununla bağlantılı olarak giderek derinleşen ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye’nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor, hatta çıldırtıyor. Dışarıdaki şaşkınları anlayabiliyoruz ama maalesef içerideki şaşkınları anlamakta zorluk çekiyoruz. Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerin AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı’na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız faşizmin izlerini görüyoruz.



NEREDE DEMOKRATLIĞINIZ?: Ne diyorlar? İktidara gelirsem AK Parti’yi kapatacağız, diyorlar. AK Parti’yi destekleyen iş adamlarının şirketlerine el koyacağız diyorlar. AK Parti’ye karşı muhalefet etmeyen medya kuruluşlarının kapısına kilit vuracağız, diyorlar. AK Parti’yle çalışan memurları işten acağız diyorlar. AK Parti’de görev yapanların mallarına, mülklerine el koyacağız, diyorlar. Daha bunun gibi pek çok zırvayı dillerine doluyorlar. E nerede kaldı sizin demokratlığınız, hukuk devletine bağlılığınız, insana saygınız?



BUNLARI BİLİRİZ: Tabii biz bunları tek parti diktatörlüğü döneminden biliriz. Biz bunları 27 Mayıs’ta milletin seçtiği başbakanı ve bakanları alçakça dar ağacına göndermelerinden biliriz. Biz bunları her darbenin, her muhtıranın, her cuntanın içinde veya arkasında yer almalarından biliriz. Biz bunları ülkenin yerli ve milli sanayisini, ekonomisini, ticaretini, altyapısını engellemek için attıkları taklalardan biliriz. Biz bunları yıllarca milletimize inancından ve kültüründen özellikle kız evlatlarımıza başörtülerinden dolayı yaşattıkları eziyetlerden biliriz. Biz bunları herkesi benzer ithamlarla suçladıkları halde kendi partilerinin içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerine kör, sağır, dilsiz kesilmelerinden biliriz. Bu kadar tacizler oldu, bu kadar tecavüzler oldu partinizin içinde. Sesleri çıktı mı? Çıkmadı. Velhasıl biz bunların ciğerini biliriz, ciğerini.



HER VATANDAŞIMIZI İKNA EDECEĞİZ: 2023’e kadar millete hem bu gerçekleri hem de ülkeye kazandırdığımız hizmetleri bıkmadan usanmadan gece gündüz çalışarak anlatacağız. Türkiye’nin 2053 vizyonunu hayata geçirebilmesi için 2023’ün ne kadar önemli olduğu konusunda her vatandaşımızı ikna edeceğiz. Kapısını çalmadık, gönlünü kazanmadık tek bir fert bırakmayana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.”



‘Cazibesi artacak’



Erdoğan, Kağıthane meydan düzenlemesinin, Sultan Abdül- aziz’den Sultan Abdülhamid’e kadar ecdadın hatıralarını yaşatan bu ilçenin cazibesini daha da artıracağına inandığını söyledi. Kağıthane Meydanı’ndaki törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.