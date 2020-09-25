Yeşiller yeniden siyaset arenasında

Türk siyasi tarihinin üçüncü Yeşiller Partisi 21 Eylül’de gerekli belgelerin İçişleri Bakanlığı’na teslim edilmesiyle kuruldu. Yeşiller Partisi eş sözcüsü Emine Özkan, “Yalnızca ekolojik kaygılarla kurulmuş bir parti değiliz. Türkiye toplumunun gerçek ihtiyaçlarını gören ve bunlara somut çözüm önerileri sunan bir partiyiz. Yok oluştan önce son çıkış olacağız” sözleriyle iddialarını dile getirdi. Adil, eşitlikçi, çoğulcu, özgürlükçü ve barış içinde bir dünya için yeşil bir siyasetin olması gerektiğini söyleyen Yeşiller Partisi programında, ‘Yeşil Yeni Düzen’, ‘Yeşil ekonomi’, ‘Cinsiyet ve Cinsellik: Hak, Eşitlik ve Özgürlük Alanı’ gibi çözüm önerileri öne çıkıyor. Türkiye’deki sorunları yeşil bir siyasetle çözeceklerini söyleyen Yeşiller Partisi eş sözcüsü Özkan, partilerinin kuruluş amacını ve ilkelerini Milliyet’e anlattı.

Üçüncü Yeşil

Türkiye’de 1980’lerden beri yeşillerin olduğunu söyleyen Özkan, “Bu kurulan üçüncü Yeşiller Partisi. 2016 yılındaki Yeşil Siyaset Platformu zaman içinde içerisinde yeni kuşak gençlerinde kendini yeşil hisseden insanların yavaş yavaş yer bulduğu bir yere dönüştü. Partiye giden yolda en somut adımı geçen yıl 28 Eylül’de Yeşiller Meclisi’ni kurarak attık. Son bir yılda meclisinde getirdiği motivasyonla tüzük, program, kuruluşa dair resmi şeyler çalışmaları yapıp 21 Eylül’de partinin resmi kuruluşunu gerçekleştirmiş olduk. Avrupa’daki ve dünyadaki yeşillerle sürekli ilişki ve iletişim halindeyiz. Avrupa’da yükselen Yeşiller Partisi deneyimini ve başarısını görmek bize umut veriyor ve motive ediyor” dedi.

Son çıkış

‘Ekolojik, ekonomik ve siyasi krizin çözüm, ancak yeşil bir siyasetle mümkün olabilir’ diyerek yola çıktıklarını ifade eden Özkan, “Yeşiller Partisi’ni sadece ekoloji ve çevre meseleleriyle ilgili politika üretecek gibi algılamak talihsizlik olur. Biz Türkiye siyasetine yeni bir renk ve ferahlama getireceğiz... Evimiz yanıyor ve biz bu yangını söndürmeye geldik. Biz yok oluştan önceki son çıkışız... Avrupa’daki ve dünyadaki yeşillerle sürekli ilişki ve iletişim halindeyiz. Avrupa’da yükselen Yeşiller Partisi deneyimini ve başarısını görmek bize umut veriyor ve motive ediyor” ifadelerini kullandı.

İki genç eş sözcü

Partinin eş sözcülerinden Emine Özkan, 1993 yılında Eskişehir’de doğdu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mezunu. 2013’ten beri çeşitli sivil toplum örgütlerinde çevre eğitimi, savunuculuk ve örgütlenme çalışmaları yürütüyor. Diğer eş sözcü Koray Doğan Urbarlı ise, 1985 yılında İzmir’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Mezunu olan Urbarlı, önceki yeşil partilerde çeşitli görevler aldı; Yeşil Gazete’de yazılar yazıp, Yeşil Gazete TV’de program yaptı.