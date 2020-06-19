Yıldırım: Meclis Başkanlığı’na aday değilim

Yıldırım, “Gazi Meclis, mutlaka günü geldiğinde başkanını seçecektir” dedi.

TBMM iktidar kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım, “Doğal olarak merak ediyorsunuz. Gidip gelmemek gelip görmemek var. Ben bu kulise geldiğimde hemen, ‘Binali Bey kulise geldi, kulis hareketlendi. Aday oluyor, adaylığını açıklayacak...’ Gazi Meclis, mutlaka günü geldiğinde başkanını seçecektir. Sizi zorda bırakmak istemiyorum. Aday değilim. Kesin” diye konuştu.

Kendisinin aday gösterilmesi halinde ne yapacağının sorulması üzerine de Yıldırım, “Aday olmayınca aday gösterilmez herhalde. Meclis, başkansız kalmaz. Gazi Meclis, mutlaka günü geldiğinde başkanını seçecektir. Uygun görülen adayın da grup olarak sonuna kadar yanında olacağız. Ben kendim aday değilim” diye konuştu.

‘Dediğime itibar edin’

Gazetecilerin “temayülden siz çıkarsanız?” sorusuna da Yıldırım, şöyle yanıt verdi:

“Benim dediğime itibar edin. Bundan başkası faraziye olur. Zanla amel olmaz. Meclis Başkanlığı’na aday değilim. Birkaç gündür etrafta görüyorum; ‘Aday’, ‘Çok istiyor’, ‘Geliyor, gidiyor’ falan. Bunlar gıyabımda olan şeyler. Ben asla niyetimi örtülü şekilde ortaya koymam. Artık takvim de yaklaştı, piyasa da hareketlendi. Onun için açıklama yapma ihtiyacı duydum. Yarışacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Biz hiçbir zaman makam mevki peşinde olmadık. Makamlardan güç almadık, makamları güçlendirmek temel ilkemiz oldu. Bundan böyle de ülkemizin, milletimizin geleceği, iktidarımızın, Cumhurbaşkanımız ve kabinesinin başarısı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”