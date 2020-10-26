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26.10.2020 - 07:00 |

‘Yolumuzdan çeviremeyecekler’

İYİ Parti’nin kuruluşunun 3’üncü yıl dönümü İzmir Gündoğdu Meydanı’nda kutlandı.

‘Yolumuzdan çeviremeyecekler’

Kutlamalarda konuşan Genel Başkan Meral Akşener, “Bizim öykümüz, adaletin, demokrasinin, sorumlu siyasetin, kutlu mücadelenin, başarının, büyük Türk milletinin öyküsüdür. Bu öykünün kahramanları, başarının mimarları sizler ve bizlere inanan aziz milletimizdir. Biz bu günlere kolay gelmedik. Attığımız her adımda engellemek isteyenler oldu. Sesimizi kısmaya, yolumuzu kesmeye çalışanlar oldu. Nitekim İYİ Parti büyüdükçe daha neler neler göreceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın, Allah’ın izniyle hiçbiri bizi yolumuzdan çeviremeyecek” dedi. Memleketi karış karış gezdiklerini söyleyen Akşener, “Görüyoruz ki millet bizi çağırıyor. Bu çağrı Türk siyaseti için yeni bir dönemin çağrısıdır. Bu çağrı mutlu, zengin ve güçlü bir Türkiye’nin çağrısıdır. Bu çağrı iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin çağrısıdır” dedi. l DHA

 

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